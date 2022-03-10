Обратная сторона нефтяного взлета

События последних недель сильно повлияли на рынки, в частности через шоковый рост цен на сырьевые товары. Инфляционные опасения и так были высокими – в январе этого года инфляция достигла максимума за последние 40 лет для США и Европы. И прогнозы подъема ставки ФРС США корректировались еженедельно – с 3–4 подъемов до 5–7 и на 50 базисных пунктов вместо 25 за один раз.