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Обратная сторона нефтяного взлета

Популистская зеленая повестка привела к недоинвестированию в традиционную энергетику
Виталий Громадин , управляющий активами «БКС Мир инвестиций»
Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

События последних недель сильно повлияли на рынки, в частности через шоковый рост цен на сырьевые товары. Инфляционные опасения и так были высокими – в январе этого года инфляция достигла максимума за последние 40 лет для США и Европы. И прогнозы подъема ставки ФРС США корректировались еженедельно – с 3–4 подъемов до 5–7 и на 50 базисных пунктов вместо 25 за один раз.

Если раньше рынки боялись замедления экономического роста из-за чрезмерной борьбы ФРС с инфляцией, то текущий рост цен выглядит как предвестник глобальной рецессии. Нефтяной рынок остается важной составляющей экономики. Переход на альтернативное топливо остается перспективой отдаленного будущего.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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