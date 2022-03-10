Обратная сторона нефтяного взлета

Обратная сторона нефтяного взлетаПопулистская зеленая повестка привела к недоинвестированию в традиционную энергетику
События последних недель сильно повлияли на рынки, в частности через шоковый рост цен на сырьевые товары. Инфляционные опасения и так были высокими – в январе этого года инфляция достигла максимума за последние 40 лет для США и Европы. И прогнозы подъема ставки ФРС США корректировались еженедельно – с 3–4 подъемов до 5–7 и на 50 базисных пунктов вместо 25 за один раз.
Если раньше рынки боялись замедления экономического роста из-за чрезмерной борьбы ФРС с инфляцией, то текущий рост цен выглядит как предвестник глобальной рецессии. Нефтяной рынок остается важной составляющей экономики. Переход на альтернативное топливо остается перспективой отдаленного будущего.
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