Как кризис вокруг Украины влияет на фармацевтический рынок

Россияне сейчас запасаются иностранными лекарствами. Хотя реальных предпосылок для того, чтобы кто-то из крупных производителей ушел с рынка, пока нет. Большинство крупных производителей, в том числе европейских и американских, не только не объявляли о приостановке работы в нашей стране, но наоборот – подтверждали продолжение деятельности несмотря ни на что. В частности, официальные письма в Минздрав направили крупные производители инсулина.