Как кризис вокруг Украины влияет на фармацевтический рынок

Как кризис вокруг Украины влияет на фармацевтический рынокОн изменит логистику поставки лекарств и их цены в России
Россияне сейчас запасаются иностранными лекарствами. Хотя реальных предпосылок для того, чтобы кто-то из крупных производителей ушел с рынка, пока нет. Большинство крупных производителей, в том числе европейских и американских, не только не объявляли о приостановке работы в нашей стране, но наоборот – подтверждали продолжение деятельности несмотря ни на что. В частности, официальные письма в Минздрав направили крупные производители инсулина.
Ограничения на импорт лекарств выглядели бы странно. Во-первых, это почти преступление против человечности, так как связано с риском для жизни и здоровья значительных групп населения. Во-вторых, это бессмысленно с позиции бизнеса, ведь речь идет о потере немаленького рынка даже по мировым меркам.
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