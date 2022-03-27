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Эвакуация в САР

Что изменилось в режиме специальных административных районов
Александр Панин , управляющий партнер юридической компании «ПБ лигал»
Теперь будет возможность для физических лиц учреждать личные фонды в САР / Евгений Разумный / Ведомости

В ситуации принятия западными странами беспрецедентных по своему масштабу санкций льготный режим специальных административных районов (САР) становится одной из лучших альтернатив среди юрисдикций, куда может быть переведен российский бизнес, зарегистрированный за рубежом.

Подписанный президентом закон о налоговых стимулах для перевода бизнеса в «русские офшоры» является частью программы российского правительства по защите бизнеса от нарастающего санкционного давления. Главным изменением стала возможность «переезда» в режим САР для компаний, которые были зарегистрированы до 1 марта 2022 г., т. е., по сути, до начала санкционного давления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных