Эвакуация в САР

Подписанный президентом закон о налоговых стимулах для перевода бизнеса в «русские офшоры» является частью программы российского правительства по защите бизнеса от нарастающего санкционного давления. Главным изменением стала возможность «переезда» в режим САР для компаний, которые были зарегистрированы до 1 марта 2022 г., т. е., по сути, до начала санкционного давления.