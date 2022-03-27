Эвакуация в САР

Эвакуация в САРЧто изменилось в режиме специальных административных районов
В ситуации принятия западными странами беспрецедентных по своему масштабу санкций льготный режим специальных административных районов (САР) становится одной из лучших альтернатив среди юрисдикций, куда может быть переведен российский бизнес, зарегистрированный за рубежом.
Подписанный президентом закон о налоговых стимулах для перевода бизнеса в «русские офшоры» является частью программы российского правительства по защите бизнеса от нарастающего санкционного давления. Главным изменением стала возможность «переезда» в режим САР для компаний, которые были зарегистрированы до 1 марта 2022 г., т. е., по сути, до начала санкционного давления.
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