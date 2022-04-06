Время новых возможностей

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Как рыбопромысловому флоту обратить санкции себе во благо
Алексей Осинцев , президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота
Петр Ковалев / ТАСС

К 2030 г. почти все действующие сегодня в России рыбопромысловые суда достигнут среднего возраста 40 лет. Мировой опыт показывает, что срок безопасного и эффективного использования морских судов составляет 25–30 лет. Нынешний российский рыбопромысловый флот – это по большей части переоборудованные иностранные суда, ремонт которых становится все сложнее в условиях санкций, затрудняющих получение запчастей. По этой же причине вряд ли удастся оперативно пополнить отечественный флот очередной партией списанных иностранных судов.

Очевидное решение, как и для авиации, обеспечить строительство собственного рыбопромыслового флота. И здесь у рыбаков неплохие перспективы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных