Время новых возможностей

К 2030 г. почти все действующие сегодня в России рыбопромысловые суда достигнут среднего возраста 40 лет. Мировой опыт показывает, что срок безопасного и эффективного использования морских судов составляет 25–30 лет. Нынешний российский рыбопромысловый флот – это по большей части переоборудованные иностранные суда, ремонт которых становится все сложнее в условиях санкций, затрудняющих получение запчастей. По этой же причине вряд ли удастся оперативно пополнить отечественный флот очередной партией списанных иностранных судов.