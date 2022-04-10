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Развить и не навредить

Как осуществить импортозамещение медицинских изделий
Наталья Лебедева , управляющий акционер АО «Ангиолайн»
Андрей Гордеев / Ведомости

Даже в случае прекращения поставок медицинских изделий из Европы, Америки и Японии большинству подобных изделий можно найти аналоги в Индии и Китае. Наладить новые каналы импорта можно за счет введения упрощенной системы регистрации иностранных медизделий, но она должна быть очень избирательной и охватывать перечень той продукции, по которой реально имеется дефицит и сложность запуска производства в России.

Важно способствовать запуску производств в РФ. Основной проблемой при импортозамещении расходных материалов является не технологическая сложность, а экономическая целесообразность. Производство, например, интродьюсеров (наборов для установки и замены катетеров) и самих катетеров не представляет существенной технологической сложности. Страна, которая запускает космические аппараты, без проблем справится с задачей такого уровня. Однако для экономической целесообразности и привлечения инвестиций в производство надо выпускать продукцию в огромных объемах и обеспечивать ей рынки сбыта. Примером может служить производство одноразовых шприцев в Дубне, где загрузка производственных мощностей и обеспечение завода заказами остаются актуальными задачами. Тот же Китай уже давно сумел стать поставщиком расходных материалов для всего мира, а наш производитель, неся сопоставимые издержки на запуск производства, пока может надеяться на долю присутствия только в России и странах ЕАЭС. Надо понимать, что этого недостаточно – себестоимость продукции при подобных объемах будет оставаться неконкурентоспособной, а значит, надо изначально ставить задачу поиска новых экспортных рынков. В первую очередь это задача инвестора, но и при выдаче государственных грантов необходимо смотреть, чтобы поддержка оказывалась там, где есть потенциал экспорта с оценкой емкости рынков, на которые предполагается поставлять продукцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных