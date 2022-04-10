Развить и не навредить

Важно способствовать запуску производств в РФ. Основной проблемой при импортозамещении расходных материалов является не технологическая сложность, а экономическая целесообразность. Производство, например, интродьюсеров (наборов для установки и замены катетеров) и самих катетеров не представляет существенной технологической сложности. Страна, которая запускает космические аппараты, без проблем справится с задачей такого уровня. Однако для экономической целесообразности и привлечения инвестиций в производство надо выпускать продукцию в огромных объемах и обеспечивать ей рынки сбыта. Примером может служить производство одноразовых шприцев в Дубне, где загрузка производственных мощностей и обеспечение завода заказами остаются актуальными задачами. Тот же Китай уже давно сумел стать поставщиком расходных материалов для всего мира, а наш производитель, неся сопоставимые издержки на запуск производства, пока может надеяться на долю присутствия только в России и странах ЕАЭС. Надо понимать, что этого недостаточно – себестоимость продукции при подобных объемах будет оставаться неконкурентоспособной, а значит, надо изначально ставить задачу поиска новых экспортных рынков. В первую очередь это задача инвестора, но и при выдаче государственных грантов необходимо смотреть, чтобы поддержка оказывалась там, где есть потенциал экспорта с оценкой емкости рынков, на которые предполагается поставлять продукцию.