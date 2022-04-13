Один за всех

Раскрой информацию о том, где ты читаешь новости и где покупаешь одежду, а специалисты по аналитике данных скажут, кто ты. Ваши cookies поведают о вас больше, чем аватар из Metaverse или личный дневник. Политика конфиденциальности данных и управление ими – вопрос не менее острый, чем реальная политика, и в нем заинтересованы как государственные, так и частные организации. Внезапно стало очевидно, что бесконечные пользовательские соглашения и запросы веб-сайтов на сбор cookie – это прошлый век. Сейчас данные собирают в самых неожиданных местах. Зачастую незаметно для пользователя. Цифровые архивы наших действий и предпочтений обновляются в виртуальной и дополненной реальностях, будь то с помощью устройств IoT на городских улицах или же в наших собственных квартирах – да-да, голосовые помощники и роботы-пылесосы тоже знают кое-что о нас.