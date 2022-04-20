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Ферганская долина в ожидании войны

За долгие годы Таджикистан и Киргизия так и не выработали компромиссной позиции
Евгений Трифонов , политолог
Президент Эмомали Рахмон правит железной рукой, а таджикская армия самая боеспособная в регионе / ТАСС

На прошедшей неделе в Ферганской долине таджикские и киргизские пограничники стреляли друг в друга. Две республики подтянули к границе солдат и военную технику, в Душанбе и Бишкеке звучат воинственные речи, переговоры ни к чему не приводят. Над югом Ферганской долины, где хитрой вязью вьется граница между Таджикистаном и Киргизией, нависает тень войны.

Нависает она давно. Год назад недалеко от места нынешнего происшествия уже шла мини-война с применением артиллерии, унесшая жизни около 20 человек. Каждый раз столкновения заканчиваются договоренностями о прекращении огня, но искоренить их причины стороны даже не пытаются. 900-километровая граница между двумя странами во многих местах неделимитована, и заниматься этим, похоже, никто не собирается. Граница, проведенная в 1924 г. между советскими республиками, неоднократно менялась – по причинам экономической целесообразности. Душанбе признает только границы 1924–1926 гг., а Бишкек – более поздние, 1956–1958 и 1990-х гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных