Ферганская долина в ожидании войны

Нависает она давно. Год назад недалеко от места нынешнего происшествия уже шла мини-война с применением артиллерии, унесшая жизни около 20 человек. Каждый раз столкновения заканчиваются договоренностями о прекращении огня, но искоренить их причины стороны даже не пытаются. 900-километровая граница между двумя странами во многих местах неделимитована, и заниматься этим, похоже, никто не собирается. Граница, проведенная в 1924 г. между советскими республиками, неоднократно менялась – по причинам экономической целесообразности. Душанбе признает только границы 1924–1926 гг., а Бишкек – более поздние, 1956–1958 и 1990-х гг.