Не допустить сужения культурной сферы и оттока креативного контента

За последнее десятилетие институт интеллектуальной собственности в России значительно эволюционировал благодаря нововведениям в сфере защиты прав авторов. Государство и бизнес-сообщество активно борются как с пиратством – использованием в коммерческих целях авторских объектов без согласия правообладателя и выплаты ему вознаграждения, так и с контрафактом – товаром с незаконно размещенным товарным знаком. Власти принимают антипиратские законы, создают новые инструменты, помогающие творцам отстаивать права. И тем не менее по итогам 2021 г. Россия уверенно занимала второе место в мире по количеству посещений пиратских сайтов (7,2 млрд), а рынок контрафактной продукции в стране вырос на 10%.