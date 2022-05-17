Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Не допустить сужения культурной сферы и оттока креативного контента

Послабления для использования продуктов интеллектуального труда стали вынужденной мерой
Валерия Брусникина , управляющая портфелем IT-проектов ассоциации IPChain
Евгений Разумный / Ведомости

За последнее десятилетие институт интеллектуальной собственности в России значительно эволюционировал благодаря нововведениям в сфере защиты прав авторов. Государство и бизнес-сообщество активно борются как с пиратством – использованием в коммерческих целях авторских объектов без согласия правообладателя и выплаты ему вознаграждения, так и с контрафактом – товаром с незаконно размещенным товарным знаком. Власти принимают антипиратские законы, создают новые инструменты, помогающие творцам отстаивать права. И тем не менее по итогам 2021 г. Россия уверенно занимала второе место в мире по количеству посещений пиратских сайтов (7,2 млрд), а рынок контрафактной продукции в стране вырос на 10%.

В этом году уход множества зарубежных компаний с национального рынка способен усугубить эту ситуацию, и пострадают в первую очередь представители креативных индустрий и потребители.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных