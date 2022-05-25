Укрепление рубля - не искусственное явление

Укрепление несет в себе как позитивные – для потребителей и импортеров, – так и негативные моменты, в основном для экспортеров. Краткосрочное укрепление может помочь экономике приспособиться к перестройке внешнеторговой логистики, долгосрочное – усилить зависимость от экспорта сырья.