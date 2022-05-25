Укрепление рубля - не искусственное явление

Укрепление рубля - не искусственное явлениеНо если оно будет затяжным, возникнут предпосылки для сворачивания несырьевой экономики
Укрепление рубля сформировано фундаментальным фактором – дисбалансом внешней торговли. Стабилизация обменного курса возможна во втором полугодии по мере восстановления импорта. В то же время на этот процесс оказывают влияние действия властей.
Укрепление несет в себе как позитивные – для потребителей и импортеров, – так и негативные моменты, в основном для экспортеров. Краткосрочное укрепление может помочь экономике приспособиться к перестройке внешнеторговой логистики, долгосрочное – усилить зависимость от экспорта сырья.
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