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Перевозчики едут на восток

Что дает автопаркам релокация в страны Азии и Кавказа
Святослав Вильде , основатель и директор биржи грузоперевозок ATI.SU
Максим Стулов / Ведомости

Термин «релокация» применим не только к IT-компаниям. Крупные автопарки переводят бизнес в соседние страны, в основном в Среднюю Азию и на Кавказ. За счет смены прописки они надеются сохранить объемы международных перевозок и продолжить возить грузы в страны ЕС альтернативными маршрутами. Но выход на соседние рынки сопровождается рядом трудностей.

Новые маршруты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных