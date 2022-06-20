Перевозчики едут на восток

Термин «релокация» применим не только к IT-компаниям. Крупные автопарки переводят бизнес в соседние страны, в основном в Среднюю Азию и на Кавказ. За счет смены прописки они надеются сохранить объемы международных перевозок и продолжить возить грузы в страны ЕС альтернативными маршрутами. Но выход на соседние рынки сопровождается рядом трудностей.