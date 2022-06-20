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Левый президент правой Колумбии

Победа Густаво Петро потрясла Латинскую Америку
Евгений Трифонов , политолог
Daniel MUNOZ / AFP

Победа кандидата объединенных левых сил Колумбии Густаво Петро, получившего 50,44% голосов, потрясла Латинскую Америку. Колумбия 40 лет была бастионом правых сил и основным союзником США на континенте, поэтому победа здесь левого кандидата выглядит как настоящее политическое цунами.

Но и переоценивать успех левых не стоит. Во-первых, левое движение в Колумбии всегда было влиятельным. Утверждения о том, что левый президент возглавил страну впервые в ее истории, не соответствуют действительности. Можно вспомнить, что в Колумбии еще в 1854 г. имел место второй в мировой истории социалистический эксперимент, получивший название «Боготинская коммуна»: ее возглавлял генерал Хосе Мария Мело, поклонник Фурье и Сен-Симона. В 1934–1938 и 1942–1945 гг. президентом Колумбии был Альфонсо Лопес Пумарехо, формально член либеральной партии, а фактически глава широкого левоцентристского объединения наподобие Народного фронта в Испании и Франции (его поддерживала и коммунистическая партия). В 1974–1978 гг. страной управлял его сын Альфонсо Лопес Микельсен – тоже формально либерал, фактически левый социал-демократ. И тот и другой пытались ослабить господство олигархии, расширить права трудящихся и провести аграрную реформу, но эти попытки были неудачными из-за сопротивления мощных олигархических кланов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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