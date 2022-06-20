Левый президент правой Колумбии

Но и переоценивать успех левых не стоит. Во-первых, левое движение в Колумбии всегда было влиятельным. Утверждения о том, что левый президент возглавил страну впервые в ее истории, не соответствуют действительности. Можно вспомнить, что в Колумбии еще в 1854 г. имел место второй в мировой истории социалистический эксперимент, получивший название «Боготинская коммуна»: ее возглавлял генерал Хосе Мария Мело, поклонник Фурье и Сен-Симона. В 1934–1938 и 1942–1945 гг. президентом Колумбии был Альфонсо Лопес Пумарехо, формально член либеральной партии, а фактически глава широкого левоцентристского объединения наподобие Народного фронта в Испании и Франции (его поддерживала и коммунистическая партия). В 1974–1978 гг. страной управлял его сын Альфонсо Лопес Микельсен – тоже формально либерал, фактически левый социал-демократ. И тот и другой пытались ослабить господство олигархии, расширить права трудящихся и провести аграрную реформу, но эти попытки были неудачными из-за сопротивления мощных олигархических кланов.