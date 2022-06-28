БРИКС вернулось в новом качестве

БРИКС вернулось в новом качествеСегодня независимые игроки заинтересованы в кооперации на более высоком уровне
Заявки на полноценное участие в БРИКС подали Аргентина и Иран. Это уже не прежнее БРИКС, а полноценный формат БРИКС+. Для обновленного альянса сегодня главное – наполнить БРИКС+ содержанием совместного развития: кооперационными технологическими, инфраструктурными и научными образовательными мегапроектами.
Плюс 13 стран
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