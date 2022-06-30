«Урок»: школа как модель воюющего социума

«Урок»: школа как модель воюющего социумаНа видеосервисе Amediateka вышел сериал об израильско-палестинском конфликте
На уроке обществознания старшеклассница Леан (Майя Ландсман, сериалы «Отчисленная» и «Девушки грустного города») скандирует: «Смерть всем арабам», и одноклассники ее поддерживают. Она считает, что палестинских арабов надо вывезти из Израиля или даже утопить в море, потому что они совершают теракты и неправильно ведут себя в обществе.
Учитель Амир (Дорон Бен-Давид, сериалы «Фауда» и «Иерусалим») отчитывает девушку, сравнив ее мысли с идеями фашистов по отношению к евреям. В своей речи он упоминает преступления, которые творит Армия обороны Израиля. Вернувшись домой, Леан записывает видео в TikTok, где обвиняет учителя в оскорблении армии и говорит, что он назвал ее нацистской.
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