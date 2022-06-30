«Урок»: школа как модель воюющего социума

На уроке обществознания старшеклассница Леан (Майя Ландсман, сериалы «Отчисленная» и «Девушки грустного города») скандирует: «Смерть всем арабам», и одноклассники ее поддерживают. Она считает, что палестинских арабов надо вывезти из Израиля или даже утопить в море, потому что они совершают теракты и неправильно ведут себя в обществе.