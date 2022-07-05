Почему появилась новая горячая точка в Средней Азии

На политической карте Центральной Азии появилась горячая точка: в Каракалпакстане люди вышли на улицы, выступая против поправок к конституции Узбекистана, исключающих суверенный статус Каракалпакстана и отменяющих его право на выход из состава страны. Каракалпаки вышли на улицы столицы республики Нукуса и других городов – информационные агентства сообщают о десятках тысяч протестующих. В Нукусе 3 июля слышалась стрельба, стало известно об убитых и раненых – по данным генпрокуратуры Узбекистана, погибло 18 и ранено 243 человека (местные жители утверждают, что жертв и пострадавших намного больше).