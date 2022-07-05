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Почему появилась новая горячая точка в Средней Азии

У Каракалпакстана все больше разногласий с Ташкентом
Евгений Трифонов , политолог
Небольшие стычки и протесты происходили в Каракалпакстане постоянно, но о них не писали мировые СМИ / KUN.UZ / Handout via REUTERS

На политической карте Центральной Азии появилась горячая точка: в Каракалпакстане люди вышли на улицы, выступая против поправок к конституции Узбекистана, исключающих суверенный статус Каракалпакстана и отменяющих его право на выход из состава страны. Каракалпаки вышли на улицы столицы республики Нукуса и других городов – информационные агентства сообщают о десятках тысяч протестующих. В Нукусе 3 июля слышалась стрельба, стало известно об убитых и раненых – по данным генпрокуратуры Узбекистана, погибло 18 и ранено 243 человека (местные жители утверждают, что жертв и пострадавших намного больше).

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в мятежную автономию и пообещал отказаться от поправок к конституции, ущемляющих права Каракалпакстана. Одновременно он ввел в автономии чрезвычайное положение, обвинив в беспорядках «иностранцев».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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