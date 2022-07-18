Почему не разрешают рекламу закрытых ПИФов

Почему не разрешают рекламу закрытых ПИФовЭтот запрет был введен еще в 1990-х и сегодня может быть отменен
В последние годы закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) становится все более популярным инструментом для инвестиций в недвижимость. На конец июня 2022 г. в России было представлено 24 рыночных ЗПИФа коммерческой недвижимости с совокупной долей стоимости чистых активов (СЧА) 50,2 млрд руб., что на 27% выше по сравнению с концом 2021 г. Прирост СЧА в фондах недвижимости для неквалифицированных инвесторов за шесть месяцев 2022 г. составил 10,6 млрд руб.
При этом количество ЗПИФов недвижимости для квалифицированных инвесторов существенно больше – 32, а совокупная СЧА в них значительно выше – 126,5 млрд руб. Единственный минус – очень мало информации, недостаточно аналитических материалов, практически отсутствует статистика, да и прямой рекламы таких фондов нет.