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Почему не разрешают рекламу закрытых ПИФов

Этот запрет был введен еще в 1990-х и сегодня может быть отменен
Марина Коренман , директор по развитию Accent Capital
Евгений Разумный / Ведомости

В последние годы закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) становится все более популярным инструментом для инвестиций в недвижимость. На конец июня 2022 г. в России было представлено 24 рыночных ЗПИФа коммерческой недвижимости с совокупной долей стоимости чистых активов (СЧА) 50,2 млрд руб., что на 27% выше по сравнению с концом 2021 г. Прирост СЧА в фондах недвижимости для неквалифицированных инвесторов за шесть месяцев 2022 г. составил 10,6 млрд руб.

При этом количество ЗПИФов недвижимости для квалифицированных инвесторов существенно больше – 32, а совокупная СЧА в них значительно выше – 126,5 млрд руб. Единственный минус – очень мало информации, недостаточно аналитических материалов, практически отсутствует статистика, да и прямой рекламы таких фондов нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных