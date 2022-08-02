Новая реальность загородной недвижимости

Новая реальность загородной недвижимостиЧто ждет подмосковный рынок элитного жилья
В первые недели и даже месяцы после февральских событий существовали опасения по поводу вероятности оттока состоятельных людей из России. Но, по нашим наблюдениям, очень многие потенциальные покупатели элитной недвижимости остались в России. Даже сейчас, во время спада спроса относительно прежних лет, только за четыре месяца нам удалось продать 15 домов в ценовом диапазоне от $7 млн до $15 млн. А в целом за первое полугодие на первичном рынке загородного элитного жилья Подмосковья было совершено 70 сделок.
И хотя этот показатель почти на четверть меньше прошлогоднего, это скорее связано с минимальным объемом ликвидного предложения, чем с нежеланием людей вкладываться в загородное жилье. Это подтверждает и тот факт, что на вторичном рынке, где сосредоточена большая часть предложения, количество ушедших лотов за указанный период на 24% превышает аналогичный показатель 2021 г. Поэтому вести речь о массовой релокации потенциальных покупателей необъективно. Можно точно сказать, что деньги на рынке есть, их готовы вкладывать, главный вопрос – куда.