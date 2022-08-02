Новая реальность загородной недвижимости

И хотя этот показатель почти на четверть меньше прошлогоднего, это скорее связано с минимальным объемом ликвидного предложения, чем с нежеланием людей вкладываться в загородное жилье. Это подтверждает и тот факт, что на вторичном рынке, где сосредоточена большая часть предложения, количество ушедших лотов за указанный период на 24% превышает аналогичный показатель 2021 г. Поэтому вести речь о массовой релокации потенциальных покупателей необъективно. Можно точно сказать, что деньги на рынке есть, их готовы вкладывать, главный вопрос – куда.