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Новая реальность загородной недвижимости

Что ждет подмосковный рынок элитного жилья
Олег Михайлик , директор департамента загородной недвижимости Knight Frank Russia
Можно предположить, что, несмотря на кризис и неопределенность, на рынке элитной загородной недвижимости Подмосковья строительство продолжится / Евгений Разумный / Ведомости

В первые недели и даже месяцы после февральских событий существовали опасения по поводу вероятности оттока состоятельных людей из России. Но, по нашим наблюдениям, очень многие потенциальные покупатели элитной недвижимости остались в России. Даже сейчас, во время спада спроса относительно прежних лет, только за четыре месяца нам удалось продать 15 домов в ценовом диапазоне от $7 млн до $15 млн. А в целом за первое полугодие на первичном рынке загородного элитного жилья Подмосковья было совершено 70 сделок.

И хотя этот показатель почти на четверть меньше прошлогоднего, это скорее связано с минимальным объемом ликвидного предложения, чем с нежеланием людей вкладываться в загородное жилье. Это подтверждает и тот факт, что на вторичном рынке, где сосредоточена большая часть предложения, количество ушедших лотов за указанный период на 24% превышает аналогичный показатель 2021 г. Поэтому вести речь о массовой релокации потенциальных покупателей необъективно. Можно точно сказать, что деньги на рынке есть, их готовы вкладывать, главный вопрос – куда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных