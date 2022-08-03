Путь к технологической независимости

Многие нагнетают, утверждая, что нужно как можно скорее заменить западное программное обеспечение (ПО) на отечественное. На самом деле в этом нет острой необходимости. Во-первых, в обязательные компании к импортозамещению попали государственные организации, компании, обслуживающие критические важные объекты инфраструктуры, и компании с государственным участием. Остальному бизнесу рекомендовано приступить к исполнению программы повышения своего технологического суверенитета.