Как победить в торгово-финансовой войне с Западом

Эта игра кончается. Россия уже выдернула основание из-под пирамиды рынка газа ($20 млрд), сейчас Европа должна найти средства для рефинансирования маржин-колов в системе спотовой торговли газом и электричеством на 1,5–2 трлн евро. Предстоит выдернуть основание под рынком золота, а это $200 млрд в год (из которых $20 млрд – добыча России, еще $100 млрд – Китая и других стран БРИКС), создав Московский золотой стандарт в сотрудничестве с Шанхайским. Китай и Индия – крупнейшие потребители физического золота в мире (более 2000 т в год, или две трети мировой добычи). России надо присоединится к клубу, покупая в резервы всю добычу металла и переработку золотого лома в стране (365 т) и еще требуя оплату за свои энергоресурсы в физическом золоте от недружественных стран (им платить больше нечем), всего до 1000 т в год.