Как победить в торгово-финансовой войне с Западом

Как победить в торгово-финансовой войне с ЗападомКрупнейшие страны Евразии должны согласовать свои действия в финансово-торговой сфере на ближайшие годы
На наших глазах происходит переход к следующей стадии распада глобальной (американоцентричной) торгово-финансовой системы. Запад окончательно отрезает Россию от своих рынков энергоносителей, металлов, технологий и капитала; на фоне галопирующей инфляции назревает давно ожидаемый обвал финансовых рынков, спровоцированный ускоренным повышением ставки ФРС США. Никто не знает, настолько велик «пузырь всего», который заботливо растили финансовые власти G7 все последние 30 лет.
Глобалистская элита, жертвуя как минимум Европой, готова идти до конца, резко повышая ставки как в прямом смысле (процентные ставки ФРС), так и в косвенном (поставки все более разрушительного оружия на Украину и Тайвань, санкционный беспредел). Похоже, она готова сгореть в третьей мировой. США, нападая на Россию и Китай, так спешат, смертельно опасно играя ва-банк (all in), попутно «раскулачивая Европу» – убирая своего главного геоэкономического конкурента-союзника. Причина цейтнота проста: наконец лопается «пузырь всего», созданный неолиберальной революцией в финансах 1990-х гг. и безудержной денежной накачкой последних 14 лет. Третий и самый мощный за последние 200 лет пузырь на рынке глобальных активов (предыдущие – в 1930 и 2000 гг.), который был готов к коллапсу еще в 2008 г., но был искусственно надут еще в 2-3 раза, теперь приблизился к катастрофе по гиперинфляционному сценарию – что бы не делала ФРС.
США видят выход в форсировании коллапса, в управлении катастрофой, чтобы выйти из обвала «против Евразии, за счет Евразии и на обломках Евразии» (России уже мало). Включая ЕС, Китай, Индию и остальные крупные страны нашего континента. Чтобы продлить банкет, нужно перевернуть стол, разменяв собственное тотальное преимущество в мировых финансах и торговле на хаос у противника.
Модный ныне аналитик (ранее ФРС, теперь Credit Suisse) Золтан Пожар пишет: «…Если есть доверие, торговля работает. Если доверия нет, она не работает. Сегодня доверия нет: союз «Чаймерика» больше не работает, и союз «Евроссия» тоже не работает. Вместо этого мы имеем особые отношения между Россией и Китаем, основными экономиками блока БРИКС, «королем» и «королевой» на евразийской шахматной доске – новый «небесный союз», заключенный в результате развода блоков «Чаймерики» и «Евроссии»… США очень разбогатели, проводя политику количественного смягчения (Quantitative Easing, QE). Но право и возможность осуществления QE возникли благодаря режиму «низкой инфляции», который обеспечивался дешевым экспортом из России и Китая. Естественно, вершина глобальной экономической пищевой цепочки – США – не хочет, чтобы режим низкой инфляции закончился, но если блоки «Чаймерика» и «Евроссия» прекратили свое существование как союзы, режим низкой инфляции придется закончить, окончательно....»
Кладовой мира и фабрике мира еще предстоит объединиться – пока они избыточны друг для друга и для всей Евразии, хотя потенциально вполне способны сделать всю Евразию передовым континентом по технологиям и качеству жизни. Это показал прошедший саммит ШОС, заявивший об альтернативе происходящему расколу нашего континента и мира Западом. Объединив потенциал стран ШОС, можно выйти из ловушки. Пока же Россия, Китай и Индия еще продолжают работать в глобальной системе, которая уже находится в режиме управляемого сноса. Наша общая задача в Евразии – не позволить себя ограбить в очередной раз, построить собственную систему безопасности, торговли, расчетов, не дать похоронить себя под обломками сносимой западной системы.
«Кощеева смерть» этой, казалось бы, вечной системы колониального (неэквивалентного) экономического обмена находится на самом острие финансовой иглы – это пирамида деривативов как на финансовые, так и на реальные активы. Пирамида перевернута – и это громадный рычаг управления: в соотношении 1 к 10 к реальным активам мультиплицируются банковские и фондовые активы, еще 1 к 10 к ним – строятся сами деривативы («сделки пари»), забалансовые обязательства на сырьевых, товарных и капитальных рынках. С таким общим рычагом (1 к 100) можно рисовать любые цены на активы и ресурсы, что Запад последние полвека и делал, перераспределяя богатство периферии в пользу метрополии.
Эта игра кончается. Россия уже выдернула основание из-под пирамиды рынка газа ($20 млрд), сейчас Европа должна найти средства для рефинансирования маржин-колов в системе спотовой торговли газом и электричеством на 1,5–2 трлн евро. Предстоит выдернуть основание под рынком золота, а это $200 млрд в год (из которых $20 млрд – добыча России, еще $100 млрд – Китая и других стран БРИКС), создав Московский золотой стандарт в сотрудничестве с Шанхайским. Китай и Индия – крупнейшие потребители физического золота в мире (более 2000 т в год, или две трети мировой добычи). России надо присоединится к клубу, покупая в резервы всю добычу металла и переработку золотого лома в стране (365 т) и еще требуя оплату за свои энергоресурсы в физическом золоте от недружественных стран (им платить больше нечем), всего до 1000 т в год.
Такие же действия должны быть предприняты на других сырьевых рынках: удобрений (Россия контролирует в пересчете на зерно 275 млн т – почти треть мирового рынка, по оценке Андрея Мельниченко, этот объем обеспечивает продовольствие на 750 млн жителей Земли), урана (больше половины), палладия, бриллиантов, нефти и нефтепродуктов. Нужна собственная (евразийская) система ценообразования на все ресурсы с отвязкой от коллапсирующей западной системы. Но не только на ресурсы, но и на технологии (а это уже $1 трлн в основании пирамиды) и капитал (десятки триллионов). Именно процентные ставки, оценки страновых и корпоративных рисков – главная часть пирамиды деривативов (включая процентные свопы более чем на $200 трлн).
Изменение процентных ставок на 3-5% с рычагом на рынках капитала хотя бы 1 к 10 дает рост стоимости обслуживания (и убытки по процентным свопам, продавцами которых выступают крупнейшие банки, типа JPMorgan, CreditSwiss, DeutscheBank и др.) потенциально в триллионы и десятки триллионов долларов. Легче опрокинуть «игровой стол», чем распутывать/санировать этот глобальный Lehman Brothers в степени n.
Крупнейшие страны Евразии должны согласовать свои действия в финансово-торговой сфере на кратко-, средне- и долгосрочный период. Они могут перейти на торговлю в национальных валютах. Для поддержки ликвидности – заключить кредитно-валютные свопы между центробанками в размере минимум трехмесячного объема взаимной торговли. Взаимно принимать валюты в свои золотовалютные резервы. Сформировать платежно-расчетную инфраструктуру. Дедолларизировать инвестиции и кредиты. Такой переход потребует один-два года, при условии нахождения компромиссов (по типу весов стран в Пуле валютных резервов БРИКС).
Необходимо формировать альтернативную (евразийскую) международную систему экономических оценок (рейтинги, аудит, стандарты банковского регулирования, оценка активов и др.) и биржевых цен на основные ресурсы, в перспективе – на технологии и капитал. Для этого требуется создание единого биржевого пространства, заключение долгосрочных соглашений о принципах формирования цен и оценок, прямые торгово-клиринговые отношения бирж. При этом цены в Евразии будут объективно ниже, чем на западных биржах, так как Евразия является основным производителем и поставщиком ресурсов, технологий, реального (а не эмиссионного) капитала. Это потребует 3-5 лет напряженной работы.
Наконец, в долгосрочном плане требуется восстановить и развить экономику Евразии после уже развязанной (и еще на подходе) Западом войн на нашем континенте. Это надо делать на новой технологической и институциональной базе, для чего нужно на один-два порядка нарастить мощность совместных институтов развития, потоков прямых инвестиций. Китай, например, имея соответствующие технологии и мощности, был бы заинтересован нарастить сеть высокоскоростных железных дорог. Россия имеет избыточные мощности в энергетике и способна построить с партнерами (Индия, Иран, Китай и др.) не просто транспортно-логистические коридоры (Север – Юг, Восток – Запад), но и масштабные замкнутые системы энергопоставок по всем направлениям, обеспечить черными и цветными металлами энергетику, авиационную промышленность, АПК и машиностроение.
Программа развития Евразии может быть рассчитана на 15-25 лет и стоить 5-7 годовых ВВП стран ШОС, но она обеспечит им лидерство в новом, постзападном мире. Понимая логику сноса западной торгово-финансовой системы, можно и нужно выйти «за флажки» навязанного мейнстрима, предложив картину социально-экономического будущего Евразии и мира, сформировать «дорожную карту» реализации стратегической идеи Большого евразийского партнерства. В тотальной финансово-экономической войне можно и нужно победить, осмыслив логику разрушения старой системы и формирования новой, мобилизуя и используя весь потенциал нашей страны, бизнеса и граждан.
Авторы – академик РАН Сергей Глазьев и ответственный секретарь НТС при председателе коллегии ЕЭК Дмитрий Митяев