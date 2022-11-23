О рецидиве залоговой обструкции

Эта рецессия уже самая длинная из всех с 1998 г., включая и восстановление после дефолта: все четыре предыдущие рецессии не превышали трех кварталов. Минэкономразвития прогнозирует спад –0,8% за весь 2023 г. ЦБ еще более пессимистичен. У него в базовом сценарии падение ВВП в 2023 г. составит от –4 до –1%, при этом он заранее «наводит туман», снимая с себя ответственность, кивая на невиданную неопределенность и закладывая сценарий «Глобальный кризис». По этому сценарию ВВП в 2023 г. сократится сильнее, чем в 2022 г., в 2024 г. падение продолжится, и лишь в 2025 г. возможен небольшой рост – порядка 1%. Денежная программа (приложение к ОНЕГДКП 2023-2025 гг.) предусматривает «дренаж» монетарной системы с изъятием денег из экономики за счет структурного профицита ликвидности. Экономика потому и загибается резко вниз, что она не выдерживает монетарного «испанского сапога» – перераспределения ликвидности в пользу финансового сектора (за счет реального), включая прирост госдолга с высокой премией и без рисков для банков, в условиях форсажа внешних санкций.