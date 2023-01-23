Принципы Пирогова

Специальная военная операция на Украине увеличила нагрузку на военно-медицинские службы силовых министерств. С одной стороны, это поток раненых с минно-взрывными травмами, неотложная хирургическая помощь которым должна быть оказана в течение так называемого «золотого часа» от ранения, а в последующем необходимо длительное, многопрофильное и зачастую многоэтапное стационарное лечение и реабилитация. С другой стороны, тяжелые полевые условия, высокий риск инфекций, стресс и мобилизация резервистов старших возрастных групп (многие из которых имеют хронические болезни) многократно увеличивают терапевтическую заболеваемость. Наконец, планируемое масштабное увеличение Вооруженных сил требует быстрого наращивания штата военных медиков. Но в гражданском здравоохранении наблюдается хронический дефицит кадров, а в ходе реформ военной медицины 2007–2012 гг. был сокращен ряд военно-медицинских учреждений, значительная часть офицеров замещена гражданским персоналом, закрыты Томский, Самарский и Саратовский военно-медицинские факультеты, ликвидированы военные кафедры во многих медицинских вузах.