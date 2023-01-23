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Принципы Пирогова

К каким реформам в здравоохранении может подтолкнуть специальная военная операция
Андрей Рагозин Александр Сафонов Владимир Гришин
Андрей Гордеев / Ведомости

Специальная военная операция на Украине увеличила нагрузку на военно-медицинские службы силовых министерств. С одной стороны, это поток раненых с минно-взрывными травмами, неотложная хирургическая помощь которым должна быть оказана в течение так называемого «золотого часа» от ранения, а в последующем необходимо длительное, многопрофильное и зачастую многоэтапное стационарное лечение и реабилитация. С другой стороны, тяжелые полевые условия, высокий риск инфекций, стресс и мобилизация резервистов старших возрастных групп (многие из которых имеют хронические болезни) многократно увеличивают терапевтическую заболеваемость. Наконец, планируемое масштабное увеличение Вооруженных сил требует быстрого наращивания штата военных медиков. Но в гражданском здравоохранении наблюдается хронический дефицит кадров, а в ходе реформ военной медицины 2007–2012 гг. был сокращен ряд военно-медицинских учреждений, значительная часть офицеров замещена гражданским персоналом, закрыты Томский, Самарский и Саратовский военно-медицинские факультеты, ликвидированы военные кафедры во многих медицинских вузах.

Военная служба установлена законом как федеральная государственная служба. Но в отличие от гражданских федеральных госслужащих (которые пользуются как ведомственной медициной, так и помощью по ОМС) россияне в погонах лишены права на ОМС и обязаны лечиться только в «своих» клиниках, что в военное время грозит критической перегрузкой госпиталей, а в мирное – ограничивает права военнослужащих на охрану здоровья. Проблема в том, что ведомственная медицина не гарантирует оказания всего спектра медицинской помощи, доступной по полису ОМС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных