Все больше личного

Все больше личногоЛичные фонды набирают популярность вопреки противоречивой позиции регулятора
Уже три года, как институт личных фондов работает в России. В 2022 г. было зарегистрировано только четыре фонда, в 2023 г. – 12. Сейчас мы наблюдаем всплеск интереса к этому институту. Бизнес использует личные фонды не только для целей наследственного планирования как альтернативы завещанию и его суррогатам, но и для решения текущих задач. Личные фонды – в России их уже более 300 – управляют активами на сотни миллиардов рублей. Многие из них пока функционируют в режиме «песочницы», позволяющей лучше понять, как новый инструмент работает на практике, с какими проблемами он сталкивается. Но в будущем можно ожидать роста числа личных фондов наверху структуры крупного бизнеса.
Распределение личных фондов по регионам в целом отражает распределение капитала по территории России. Больше всего (156) их зарегистрировано в Москве, на втором и третьем местах – Санкт-Петербург (30) и Московская область (25). За ними следуют Краснодарский край (16), Татарстан и Свердловская область (по 9 ), Башкортостан (7) и Ростовская область (5).