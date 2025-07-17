Как уйти от экономических парадоксов?

Почему не работает передаточный механизм спроса? Скорее всего, главной причиной является политика ЦБ в области ключевой ставки. Образно говоря спрос «заперт» двумя замками – ценой кредита и отложенным спросом, благодаря высокой депозитной ставке. Уровень ставки фактически запретительный для потребительского и личного кредитования, которое на протяжении последних лет росло и обеспечивало устойчивый спрос не только на товары длительного пользования (в том числе жилье), но и на предметы текущего потребления (личные краткосрочные займы, развитие микрофинансовых организаций об этом свидетельствуют). С другой стороны, уровень ставки позволяет получать существенные процентные доходы по вкладам в банках. До последнего времени, банковская система получала значительные доходы как за счет проведения расчетов, так и за счет роста кредитования (процентная маржа, которая существенно выше, чем за рубежом). Однако снижение займов рано или поздно может привести и росту банковских рисков, учитывая их обязательства по дорогим вкладам.