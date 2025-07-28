Как нам реорганизовать капитализм?

Современная рыночная экономика характеризуется масштабными дисбалансами в распределении производства, доходов и цен, многие из которых заставляют задуматься об искажениях в оценке тех или иных явлений нашей жизни. Даже не искушенный в экономике эксперт может отметить, что, например, Элтон Джон зарабатывает за год больше, чем такие страны, как Доминика, Самоа и Тонго, а концерты Тейлор Свифт или Бейонсе способны негативно отразиться на инфляции в Великобритании и Швеции.