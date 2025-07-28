Как нам реорганизовать капитализм?Вместо концентрации ресурсов у очень узкого круга лиц необходимо повышение общего качества жизни
Несмотря на кажущуюся безальтернативность капитализма, в мире ширится оппозиция традиционным рыночным отношениям. При этом моральная критика рынка опирается на его склонности отдавать предпочтение дурным мотивам, содействовать неэтичным принципам и способствовать нежелательным результатам. К тому же общим местом становится констатация того, что рынок несправедлив.
Современная рыночная экономика характеризуется масштабными дисбалансами в распределении производства, доходов и цен, многие из которых заставляют задуматься об искажениях в оценке тех или иных явлений нашей жизни. Даже не искушенный в экономике эксперт может отметить, что, например, Элтон Джон зарабатывает за год больше, чем такие страны, как Доминика, Самоа и Тонго, а концерты Тейлор Свифт или Бейонсе способны негативно отразиться на инфляции в Великобритании и Швеции.