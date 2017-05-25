Как воспринимать репрессии без логики

Обыски у режиссера Кирилла Серебренникова и в «Гоголь-центре», прошедшие во вторник в рамках некоего уголовного дела двухлетней давности о предполагаемом хищении в особо крупном размере бюджетных средств, стали для самого режиссера, его друзей и учеников, а также театральной общественности Москвы полной неожиданностью.

Хорошо, если в шоке, который испытали коллеги Серебренникова, проходящего по делу в шатком процессуальном статусе свидетеля, больше возмущения, чем удивления. Потому что удивляться приходу людей в форме с обыском в любое помещение под любым предлогом на семнадцатом году существования режима по меньшей мере странно. Он управляет правоохранительной системой, которая демонстрирует чем дальше, тем более очевидный крен в сторону репрессий.

Попытки рационализации происходящего в духе известной поговорки «нет дыма без огня», желание найти причину в столкновении чьих-то больших интересов, равно как и совет не брать деньги у государства не очень работают: еще свежи в памяти картинки с лестницы в подъезде правозащитника Зои Световой, никогда не имевшей отношения к бюджетным деньгам, где десятки сочувствующих ждали окончания многочасового обыска в ее квартире – и тоже в рамках уголовного дела многолетней давности. (Скажете, что деньги «Открытой России» рискованно получать, – приведу примеры людей, не связанных ни с бюджетом, ни с антикремлевскими олигархами и тоже не избежавших обысков, допросов или задержаний.)

Отсутствие логики репрессий делает любого человека возможной очередной жертвой, а с этим жить сложнее, чем с верой в то, что дыма без огня не бывает. Вполне объяснима и гипертрофированная реакция на зачитанное актрисой Чулпан Хаматовой открытое обращение коллег Серебренникова в его поддержку. Дело не только в том, что вызвавшая гневные отповеди безусловно неудачная фраза из обращения, в которой авторы выражают надежду, что следствие пройдет «без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование», не отражает духа документа: его подписанты лишь публично объявили о поддержке своего коллеги в непростое для него время, чем в собственных глазах совершили гражданский поступок. Гнев, направленный на подписавших обращение, куда логичнее было бы направить в другую сторону – на ту самую репрессивную систему, которая присылает людей в масках по первому доносу даже не из непременного желания запугать, а потому, что уже не умеет работать по-другому. И которой сегодня почти не получается сопротивляться.

Между тем ответ на вопрос «что делать?» существует. Вариантов не так много, и ни один из них не решает проблему так, как она требует, но все они вполне достойны: публично выражать поддержку подвергшимся преследованию людям, в чьей порядочности вы не сомневаетесь; помогать одной из известных правозащитных организаций: «Агора», «Команда 29», «Общественный вердикт», «Русь сидящая», «Правовая основа», «Комитет против пыток» (список неполный, есть и региональные команды). И наконец, не прекращать усилий по культурному и правовому просвещению окружающих. Они пусть не сразу, но приносят плоды.

Автор – журналист