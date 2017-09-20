Как решить проблему овербукинга

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В священную войну против овербукинга (превышение количества проданных билетов над количеством кресел в самолете) включаются новые и новые силы – Роспотребнадзор, журналисты, общественные деятели и даже депутаты. Покажется странным, но никто из них не понимает, что это война против ветряных мельниц: не овербукинг является проблемой отрасли, а правовой вакуум в части ответственности авиакомпаний за нарушение договора перевозки.

Denied boarding, т. е. отказ пассажиру в перевозке на рейсе, указанном в билете, случается по разным причинам:

- наличие на борту самолета меньшего количества мест при замене воздушного судна из-за техничкой причины, так как у многих авиакомпаний даже самолеты одного типа имеют разное количество кресел;

- наличие депортированных пассажиров – авиакомпания обязана их увезти обратно, несмотря на отсутствие свободных мест, то есть отказывая в перевозке пассажирам по билетам;

- обнаружение на борту неисправного или отсутствующего аварийно-спасательного оборудования (АСО) – «нечаянно прихваченные» пассажирами спасательные жилеты, отвинченные от кресел ремни и тому подобное вынуждают авиакомпанию отказывать в перевозке пассажирам, которых планировалось разместить на таких креслах;

- внезапное ухудшение здоровья бортпроводника во внебазовом аэропорту обязывает авиакомпанию пропорционально уменьшить загрузку самолета из расчета максимум 50 пассажиров на одного бортпроводника.

И в этом перечне причин самое крайнее место занимает непосредственно сам овербукинг. Программные комплексы, используемые авиакомпаниями, достаточно точно просчитывают математически обоснованное превышение продаваемых мест над количеством кресел на каждом рейсе. Эти расчеты проводятся по сложнейшим математическим моделям, построенным на накопленной статистике. Например, система знает, что на вечерние рейсы из Москвы в пятницу вечером опаздывает большее количество пассажиров, чем в среду; на рейсах, вылетающих за границу, есть определенный процент пассажиров, не проходящих паспортный контроль (дети без разрешения на выезд от родителей, пассажиры с просроченными визами, должники судебных приставов и т. д.), а на рейсы из курортных аэропортов обычно приходят все пассажиры. Таким образом, система практически со 100%-ной точностью высчитывает наиболее вероятное количество пассажиров, которые не придут на посадку для каждого рейса, давая возможность авиакомпаниям максимизировать загрузку и выручку практически без ущерба для пассажиров.

Но факт остается фактом – иногда авиакомпания вынуждена отказывать пассажирам с билетами в перевозке по описанным выше причинам. И поскольку такой отказ происходит не по вине пассажира, необходимо законодательное закрепление ответственности авиакомпании за Denied boarding. Важно только снова не придумывать велосипед. В Северной Америке и странах ЕС «всё уже украдено до нас», там законодательно закреплены права пассажиров на получение компенсаций в размере, зависящем от времени просрочки его доставки в пункт назначения следующим рейсом, длины маршрута и т. д. Необходимо просто скопировать успешный зарубежный опыт.

И тогда «проблема овербукинга» отпадет сама собой – все авиакомпании будут стремиться минимизировать случаи отказов в перевозке, а единицы пассажиров, случайно подпавших под Denied boarding, будут получать значительную денежную компенсацию, с лихвой покрывающую причиненные неудобства.