Совет современным империям

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В 1950-х гг. канадский экономист Гарольд Иннис опубликовал книгу «Империя и коммуникации». Он писал, что империи прошлого были успешными, когда адекватно учитывали проблемы пространственные и проблемы вечные. К пространственным проблемам он относил оборону страны, политическое и общественное устройство, а к вечным – проблемы обновления элит и сохранения культурных и религиозных традиций. Дисбаланс между учетом пространственного и вечного приводил к краху.

По Иннису, подобный дисбаланс возникает, когда правящие круги пытаются сохранять политическое влияние через контроль над ключевыми технологиями коммуникаций. В результате возникают так называемые монополии знания, т. е. асимметрии информации. С одной стороны, правящий класс постепенно подавляет инакомыслие в массах, например оболванивая их информацией, выгодной для монополии. С другой – укоренившиеся элиты сами оказываются в пузырях или эхо-камерах: костенеют и теряют связь с реальностью. Пространственное знание об обществе в итоге оказывается искаженным.