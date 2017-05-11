Как развить политическую активность в столице

В воскресенье в Москве пройдет согласованный с властями митинг против закона о реновации, и есть все основания полагать, что он может стать самым массовым протестом против действий городских властей за последние годы. Деньги на сцену и звук уже собрали, каждый день волонтеры распространяют листовки.

Численность людей на воскресном митинге будет важным индикатором как для московских властей, так и для москвичей, но митинг – далеко не единственная форма протеста против объявленной Сергеем Собяниным с подачи Кремля программы сноса пятиэтажек. Есть еще встречи во дворах и обмен опытом, распространение информации среди собственников квартир и, наконец, обучение. Так, более 70 представителей домов участвовали в праздничный понедельник в тренинге по проведению общего собрания собственников – противники закона считают, что именно в форме решения собрания собственников правильно оформить юридический отказ от реновации жилья.

«Тренинг организовали такие же обычные горожане, – рассказывает муниципальный депутат Гагаринского района Елена Русакова. – Они все сами подготовили, партия «Яблоко» только дала зал. Знаю, что там еще много заявок поступило и учеба будет продолжена. Массовость, мобилизация, демонстрация своей позиции дают плоды. Есть тенденция выделения [из списка на снос] «строптивых» районов и домов, мы видим, что протесты влияют на ситуацию».

Перспектива окончательного принятия закона о реновации в том виде, в котором за него проголосовали депутаты в первом чтении, сильно оживила московскую политическую и общественную жизнь, превратившись в главную повестку на многие месяцы вперед, включая осенние муниципальные выборы и следующие за ними через год мэрские (как известно, допуск до вторых сильно зависит от результата первых).

Независимые муниципальные депутаты закалились в московских градостроительных конфликтах последних лет и сейчас выступают в первых рядах борьбы против закона о «Большом сносе». Одну из них, муниципального депутата Лефортовского района Александру Андрееву, сегодня должны судить в Лефортовском суде за административное правонарушение – проведение незаконного собрания, фактически же, уверяет депутат, за встречи с избирателями.

«У меня сейчас встреч с людьми больше, чем во время предвыборной кампании в Госдуму, – признается муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас. – Каждый день общаемся по поводу закона. Он так плохо написан, что убедить людей в нашей правоте несложно». Также несложно, рассказывает депутат, отвечать на обвинения оппонентов в нежелании помочь людям переехать в лучшие условия. Достаточно рассказать, что в список не вошли два действительно аварийных общежития – на Болотниковской и Керченской улицах, «хотя там 100% жителей были за снос». Муниципальный депутат Конькова Сергей Соколов еще два года назад описывал в своем «Дневнике» ужасы другого общежития – на ул. Введенского. Спустя два года ничего не изменилось, но общежитие также не вошло в первоначальный список домов на снос.

На стороне московских властей в этой борьбе привычный административный ресурс и интересы влиятельных групп застройщиков, на стороне противников реновации – пугающие ляпы в законе (вроде автоматического зачисления молчунов в сторонники сноса дома) и отсутствие доверия к власти, а точнее, вера многих людей в то, что их права и интересы чиновников волнуют в последнюю очередь. И в этом сложно обвинить оппозицию.

Автор – журналист