Экономика духовных скреп

Когда один мой знакомый был в третьем классе финской школы, у него была учительница, которая перед переездом в Хельсинки долго работала в Намибии. Однажды она привела следующий пример существования значительных культурных различий в мире. Если в Намибии, зайдя в автобус, вы видите, что кроме вас там есть еще один человек, то будет очень странным не сесть с ним рядом: вдвоем и поговорить можно, и ехать веселее. В похожей ситуации в Финляндии в лучшем случае решат, что вы псих: вам следует сесть как можно дальше от незнакомца, ибо мало ли что.

Культурные различия прямо влияют на выбор человека в той или иной ситуации, а следовательно, и на экономический результат. Два основных канала влияния – это убеждения и система ценностей или предпочтений. Экономическое развитие, в свою очередь, тоже приводит к изменению ценностей, но происходит это достаточно медленно, что бы нам ни говорили про попытки госдепа лишить нас духовных скреп. Один британский блогер приписывал Brexit так называемой вековой островной ментальности англичан, согласно которой континентальные европейцы «все время там что-то вместе замышляют».

Культурные различия разных стран хорошо видны на карте, которую в свое время создали политологи Кристиан Велцель и Рональд Инглхарт на основе данных World Values Survey. На карте все страны – точки в системе координат, где по горизонтальной оси расположены ценности выживания/самовыражения, а по вертикальной – традиционные/секулярно-рациональные ценности. Горизонтальное движение в этих осях – переход от ценностей выживания к ценностям самовыражения – это развитие общества от индустриального к постиндустриальному. Вертикальное – переход от традиционных ценностей к секулярным – это замещение предрассудков и религии наукой и бюрократией. Интересно, что чем дальше от начала координат находится страна на этой карте, тем выше ее экономическое развитие и уровень благосостояния.

А где там мы? Оказывается, что Россия почти не отличается в традиционности от европейских стран. По степени секулярного рационализма Европе ближе мы, чем США. Однако огромный разрыв между нами и западным миром заключается в степени принятия ценностей самовыражения; в этом смысле мы ближе к Йемену и Ираку, чем к Грузии или Сербии. Важна же, конечно, не позиция, а направление движения. За последние лет 25 Западная Европа уверенно двигалась в сторону большего принятия самовыражения, сохраняя при этом традиции. Мы же становились менее рациональными и более нетерпимыми, больше думаем о безопасности, а не развитии.

Между тем руководства к действию, принимаемые нашим правительством, наводят на мысль, что этот разрыв вряд ли сократится в ближайшее время. Сравните, например, Стратегию государственной культурной политики, принятую правительством России, и Программу преподавания фундаментальных британских ценностей правительства Великобритании. Кажется, что на карте Велцеля-Инглхарта экономика России будет двигаться к началу координат, а Великобритании – в противоположную сторону.

Автор – декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге