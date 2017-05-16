Поражение национальных государств

Победа Эмманюэля Макрона вслед за выборами в Голландии воспринимается не просто как победа сторонников единой Европы. В чем-то это новый раунд спора о судьбе национальных государств. ЕС – это ведь не то же, что большое государство. Это иной подход с акцентом на набор предлагаемых жителям социальных технологий. В отличие от национальных государств, которые апеллируют к культурно-исторической идентичности.

Ну и что, что Францией «будет править Меркель», если она окажется более технологичным управленцем (особой ролью Меркель пугала Ле Пен – но ведь свой первый визит Макрон как президент и вправду делает в Германию). Такой подход полностью игнорирует традицию и апелляцию к корням. Как ни странно, Европа в таком варианте предлагает не столько ценности (как мы долго считали), сколько именно технологии управления.

Однако евроскептицизм никуда не исчез. Что свидетельствует о пограничном состоянии и расколотости Запада. Но это как раз будет стимулировать сторонников близких ценностей как можно быстрее реализовать свои проекты, пока они не потеряли власть. Интеграция же политических союзников будет фактором возможного стирания политических границ и, возможно, даже постепенной ликвидации национальных государств. Потому что на смену культурной и исторической идентичности придет иная форма интеграции – на основе иных ценностей. ЕС позволит это сделать быстрее.

Против государства будут работать и другие набирающие силу идеи – скажем, налоговой демократии. Она предлагает сделать использование налогов как можно более управляемым снизу процессом. А в идеале вообще перейти к прямой покупке услуг у государства. Государство становится обычным сервисом. Ну как, живя в доме, вы покупаете тепло и вывоз мусора – теперь вы будете покупать, скажем, безопасность.

Сегодня этот проект не проговаривается как публичная политическая программа, но политическая палитра меняется так быстро, а наличие полярных точек зрения внутри одной страны становится столь заметным, что реализация таких идей не кажется полной фантазией.

Гражданство при таком подходе будет лишено смысла. Вы просто будете выбирать государство в соответствии с вашими социальными предпочтениями. И, конечно, возможностями. Общественные блага не исчезают, но уходит проблема безбилетника. Если ты сторонник экологизации или гуманного отношения к животным, ты просто платишь за это. Зато живешь рядом со своими единомышленниками. Опять же как в доме. Если все платят за отопление, то и вы платите. Не хотите или не можете – ищите другое жилье.

Отсюда и основная проблема. Сторонники идеи государства-сервиса обычно выступают за довольно дорогие общественные услуги. Это экологичность, комфортность публичного пространства, даже приоритет счастья над экономикой. А ведь, например, бедность и экология несовместимы. Нищий не будет думать о защите животных или парниковых выбросах. С другой стороны, судьба неспособных оплачивать такие блага туманна и они вряд ли этим будут довольны. Так что над моделью прекрасного будущего еще предстоит сильно попотеть.

Автор – генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности