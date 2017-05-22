Запрет как ошибка

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал указ о запрете на территории Украины интернет-сервисов «Яндекс» и Mail.ru и социальных сетей «В контакте» и «Одноклассники». Эти сети одни из самых используемых на территории Украины, и, значит, ущерб гражданам от того, что им придется переключаться на другие сервисы и сети, огромен.

Российские комментаторы отреагировали на решение украинских властей с разочарованием и злорадством. С разочарованием, потому что на протяжении 25 лет независимости украинская власть формировалась худо-бедно на конкурентных выборах, оппозиция не раз на этих выборах побеждала и, как следствие, свободы граждан подвергались куда меньшим ограничениям. Со злорадством, потому что шаг президента Порошенко делает украинские ограничения интернета более жесткими, чем российские, – есть любители искать, «где хуже». Нашлись и виртуозы, которые критиковали запрет Порошенко, несмотря на то что до этого хвалили аналогичные китайские или российские ограничения.

Казалось бы, действия Порошенко можно объяснить желанием удержать власть. Всегда находится кто-то, кому попытки политика, в данный момент являющегося президентом, укрепить собственную власть кажутся стремлением укрепить государство. Но власти угрожают вовсе не социальные сети, электронная почта и поисковики. Власти угрожают прежде всего коррупция, воровство и некомпетентность чиновников и неэффективность государственных органов. Революции возникают из-за куда более глубоких причин, чем наличие интернета, – они возникали и тогда, когда никаких современных средств коммуникации не было. Конечно, социальные сети облегчают координацию каких-то конкретных мероприятий оппозиции, но именно облегчают, и борьба с ними не является решением проблемы.

Во время кризиса 2013–2014 гг. президент Виктор Янукович потерял власть не потому, что о нем плохо писали в соцсетях и выдачах «Яндекса», а потому, что он, заигравшись в геополитику, сначала утратил поддержку граждан, а после того как силовые структуры начали стрелять – и поддержку политической элиты. Точно так же за три года до этого украинский избиратель проголосовал за него не потому, что что-то прочитал в социальных сетях, а потому, что президент Виктор Ющенко потратил пять лет, не улучшив положения страны, а другой кандидат – Юлия Тимошенко продемонстрировала, работая премьер-министром, что как бы ни был плох (тогда) Янукович, за нее голосовать не стоит. Да и Крым в 2014 г. был потерян не из-за того, что в соцсетях распространялась какая-то информация, а из-за того, что части украинской армии и флота перешли с оружием в руках на российскую сторону.

Логика всех режимов, пытающихся остановить политическую активность оппозиции с помощью ограничений, накладываемых на социальные сети, порочна. Власть разрушается тогда, когда взяточник остается на высоком посту, а не тогда, когда об этом пишут в интернете.

Автор – профессор Чикагского университета и НИУ «Высшая школа экономики»