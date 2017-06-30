Государство-антихакер

Новости информационных технологий в последнее время касаются двух сюжетов. В России государство пытается подчинить каналы коммуникации, так или иначе облегчив себе доступ к пользовательской переписке. Последняя схватка разворачивается сейчас за Telegram. За пределами страны то же самое государство обвиняют в поддержке хакерских групп. Главный репортаж в последнем номере влиятельного журнала Wired был посвящен тому, что прогосударственные российские хакеры используют Украину как учебный объект для отработки навыков кибератак. Политики и специалисты по всему миру уверяют, что за многими атаками стоят люди, пользующиеся покровительством российского руководства, и официальные лица не слишком рьяно с этим спорят; этот страх им льстит.

Легко заметить, что два новостных сюжета плохо складываются в одну картину. Если бы Россия действительно делала ставку на хакеров в штатском и располагала бы развитым арсеналом для взлома цифровой защиты, политические методы контроля за средствами коммуникации вредили бы избранной стратегии.

Хакер по определению человек, который умеет видеть информацию, недоступную обычным людям. Чтобы его труд был эффективен, нужно, чтобы, во-первых, люди ощущали себя сравнительно защищенными, а во-вторых, продолжали обмениваться чувствительными данными, которые он может похитить, пользуясь своими профессиональными навыками. Пока террористы, активисты оппозиции, бизнесмены – обычные мишени режима – продолжают использовать мессенджер и доверять ему, хакер имеет большое конкурентное преимущество. Но после громкой и далекой от изящества борьбы Роскомнадзора за возможность тотальной слежки все, кому есть что скрывать, просто уйдут из приложения, научатся пользоваться чем-нибудь еще, освоят голубиную почту – и тогда в Telegram не останется информации, достойной взлома. Террористы едва ли примут обет молчания, они перейдут на другие каналы связи.

Может быть, хакеры умеют взламывать любую программу, кроме Telegram, и надеются, что пользователи перейдут в менее безопасную среду? Тоже вряд ли: по меркам отрасли Telegram – совсем небольшая компания, и даже со скидкой на таланты менеджеров и сотрудников любое заинтересованное государство и даже просто крупная фирма могут создать канал коммуникации, защищенный не хуже. Пытаясь подчинить приложение, российское государство публично расписывается в бессилии собственных хакеров.

Можно предположить, что атака на Telegram, необъяснимая с точки зрения информационной безопасности, связана не только с очевидным отсутствием компетентных людей в Роскомнадзоре, но и с непроизносимыми вслух политическими соображениями. Популярное комьюнити просто разгоняют, как протестный митинг. То есть стремятся не к тому, чтобы получить доступ к тайной информации, а к тому, чтобы сильнее засекретить вполне публичную. Если это так, то за государственную политику в России отвечают не хакеры, а их полная противоположность.

Для всех оппонентов режима в России и за ее пределами это очень хорошая новость.

Автор – независимый журналист