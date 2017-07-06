Бесстрашные люди

Самарский районный суд сегодня должен принять решение, которое поставит точку с запятой в четырехлетнем преследовании 66-летней правозащитницы Людмилы Кузьминой. Кузьмина обжалует постановление следователя о прекращении ее уголовного дела по странным основаниям – за отсутствием преступности деяния, но с якобы доказанной виной в неуплате налогов.

Теперь по решению другого суда с Кузьминой требуют 2,2 млн руб., которые действовавшая до 2015 г. под ее началом общественная организация «Голос-Поволжье» якобы недоплатила в виде налога на прибыль. Речь идет о пожертвовании, полученном от московского «Голоса» на организацию наблюдения за выборами. Пожертвование налогом на прибыль не облагается, однако следователь посчитал, что поскольку одним из доноров московского «Голоса» когда-то выступало изгнанное из России американское агентство USAID, то речь идет о некоей облагаемой налогом коммерческой сделке.

За эти четыре года Людмила Кузьмина прошла через многое: обыски в офисе и квартире, изъятие электронных носителей и загранпаспорта, назначение психиатрической экспертизы, личный досмотр под камеру в аэропорту «по заявлению гражданина, который пожелал остаться инкогнито». В прошлом году у нее заблокировали счет, лишив доступа к пенсии в 13 000 руб. (потом разблокировали), наложили арест на квартиру и автомобиль «дэу матиз» 2004 года выпуска (квартира и машина до сих пор арестованы).

«Если вы будете счастливы, если ваша зарплата увеличится, если Самарская область по экономическому развитию выйдет на первое место, оттого что вы меня посадите, я сяду», – обещала правозащитница следователю. Преследование Кузьминой сильно портит ей жизнь и тем не менее кажется лишенным всякого стратегического смысла. Ведь если целью было прекращение движения независимых наблюдателей за выборами, то вряд ли можно считать ее достигнутой. «Голос-Поволжье» как организация в 2015 г. прекратила свою деятельность, но региональное отделение движения «Голос» в Самаре работает и сегодня, и Людмила Кузьмина с коллегами наблюдали все эти годы и за выборами губернатора, областных депутатов, и за проведением референдумов по самообложению. «Ради какой такой важной цели они все это делали? – спрашивает Кузьмина. – Я наблюдала и буду наблюдать за выборами и вести мониторинг депутатов из принципа. Конечно, я не брошу «Голос».

«Гражданская активность неубиваема, – говорит сопредседатель движения «Голос – за честные выборы» Григорий Мельконьянц. – Ее можно облить кислотой, и она на какое-то время потухнет, но потом все равно возродится из пепла. Это все дело времени, т. е. Кузьмина обязательно победит, вопрос – когда это окончательно произойдет».

Если история самарской правозащитницы Кузьминой – далеко не самая страшная в сегодняшней России – сможет рассказать что-то о нашем времени будущим историкам, то это будет рассказ о том, как во второй декаде XXI в. в российских регионах находились бесстрашные люди, убежденные в своей правоте. Они несмотря ни на что продолжали делать дело, которое считали правильным и важным.-

Автор – журналист