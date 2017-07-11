Упавшее знамя глобализма

Во время саммита «двадцатки» основное внимание явно привлекли двусторонние встречи, и переговоры Путина и Трампа были далеко не единственными. Это очень показательно – общая повестка саммита практически потерялась. Даже итоговое коммюнике удалось согласовать с большим трудом, и текст слишком явно получился «для галочки». Выходит, что саммит в Гамбурге стал не площадкой для коллективного обсуждения общемировых проблем, а просто местом, где лидеры ведущих стран оказались одновременно. И поэтому очень удобно организовать одну за другой двусторонние беседы. А на общие мероприятия либо вообще не ходить, либо отправить дочку, как это сделал Трамп.

Но это означает, что глобальная повестка рассыпается. Возьмем тему климата. В итоговом документе написано про ее важность – но с грустью отмечается выход США из Парижского соглашения. Да и приверженность других стран духу Парижа весьма спорна – как минимум Россия и Саудовская Аравия начнут задавать вопросы, когда речь пойдет о переходе к практической фазе его реализации, где со всей очевидностью появится идея платы за углерод.

Или вошедшая в коммюнике идея создания рабочих мест в Африке для превентивной борьбы с беженцами. Вроде все красиво – но, если верить МОТ, безработица в Греции – 23%, а в Испании – 19%. И люди едут туда не потому, что им нужна работа, а бегут от войн и насилия. Остановить это не в силах никакая «двадцатка».

США при Трампе все более явно превращаются из глобалистов в антиглобалистов. Общую борьбу с глобальным потеплением Трамп считает ненаучной глупостью, открытым рынкам предпочитает протекционизм. Правда, Трампа часто воспринимают как временное затмение. Однако за время его президентства может произойти много чего интересного (собственно, уже происходит), и потом просто отмотать пленку назад не получится.

Тем временем на лидерство в глобалистском лагере претендует Китай. Естественно, с выгодой для себя. Борьба с протекционизмом должна обеспечить более широкий допуск китайских товаров на рынки других стран. Даже борьбу за климат Пекин оборачивает себе во благо. Для сторонников Парижского соглашения Китай становится критически важным, поэтому он выбил для себя возможность подушевого учета выбросов, а в перспективе готов сокращать угольную генерацию в обмен на инвестиции в развитие зеленой энергетики в Китае. В результате Пекин не будет платить за загрязнение, зато будет получать средства из глобальных фондов на развитие собственных зеленых технологий, которые потом в том числе будет экспортировать в страны Африки и Азии.

Мы так лихо использовать глобальную повестку в своих целях не научились и вряд ли научимся. Но остается вариант использования противоречий США и Китая, а также неизбежных конфликтов Китая и Европы. С одной стороны, Китай нужен Европе как спаситель климатического и антипротекционистского мейнстрима, с другой стороны, лидерство Китая – весьма серьезный вызов для европейцев.

Автор – генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности