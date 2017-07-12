Самовыдвижение и народность

Сообщения о том, что на свои четвертые президентские выборы Владимир Путин пойдет самовыдвиженцем, появились в самый разгар борьбы российского государства с кампанией в поддержку участия в президентских выборах Алексея Навального. Возможно, именно этим и объясняются усилившиеся гонения: уже осенью власти предстоит разворачивать общероссийскую «народную» сеть поддержки действующего президента и демонстрировать разительный контраст настоящего энтузиазма и его казенной имитации ей совсем не выгодно.

Вполне очевидно, что ядерному электорату президента нет никакого дела до технических нюансов выдвижения и сторонники поддержали бы его в любом случае. Столь же очевидно, что эти политологические хитрости ничего не дадут в работе на поле колеблющегося или оппозиционно настроенного электората: трудно себе представить избирателя, который категорически не согласился бы голосовать за Путина-единоросса, но изменит позицию только из-за того, что в этот раз он сам себя выдвинул. При этом надо учитывать, что в новых штабах поддержки самовыдвиженца Путина будут заседать чиновники и ветераны всех прошлых политических кампаний – просто потому, что никакого другого актива у власти нет ни в Москве, ни в регионах. Ну и конечно же, всю основную работу по сбору подписей и ведению кампании традиционно возьмут на себя чиновники и силовики – по-другому никогда не было, да и гарантировать успех иначе невозможно. Учитывая, с каким изяществом российские чиновники обращаются с населением, скрыть напряженную работу всего госаппарата за фасадом мнимой «народности» едва ли удастся, да и вряд ли кто-то серьезно собирается маскироваться. То есть, ритуально отказываясь от партийности и обращаясь напрямую к народу, де-факто Путин остается с теми же самыми лицами и структурами, которые были бы использованы и в случае партийной кампании.

В конце концов, это будет уже четвертая президентская кампания Путина за 18 лет и внести в процедуру хоть немного интриги попросту невозможно: все уже было не по разу обещано, все возможные способы участия в выборах испробованы, все ресурсы задействованы и их эффективность проверена – ведь и самовыдвиженцем Путин уже участвовал в выборах дважды. В разные годы использовались и эффект новизны, и обещания стабильности, и гарантии перемен, и рассказы про «Путина 2.0» и «открытое правительство». Уже была и Олимпиада, и даже Крым уже присоединен – что нового можно придумать теперь?

В каком-то смысле новым можно считать только демонстративный отказ от прошлых наработок. И в этом смысле отказ от партийности и возвращение к политической практике начала нулевых – это явное и очевидное признание идейного и организационного тупика действующей власти. В 2000 и 2004 гг. Владимир Путин еще мог оправдать свою беспартийность тем, что новые политические механизмы не заработали, а со старыми он не готов себя ассоциировать. Но после президентских выборов 2008 и 2012 гг., когда «Единая Россия» вроде как обеспечила своим кандидатам триумфальную победу, после того, как она получила большинство во всех законодательных и муниципальных органах, такое решение президента вызывает множество вопросов. Если «Единая Россия» действительно настолько популярна, что безусловно побеждает на всех выборах, то что мешает президенту пойти от нее и тем самым зафиксировать консенсус общества, выбирающего представителей именно этой партии на всех уровнях? Если же президент не уверен, что «Единая Россия» представляет абсолютное большинство населения (как это вроде бы продемонстрировали выборы Государственной думы), то это ставит под вопрос легитимность всей сложившейся за 18 лет политической системы.

За годы своей власти Путин переформатировал под себя всю политическую систему и спустя почти 20 лет пришел к тому же, с чего начинал: у него нет ни партии, ни идеологии, а есть только административный ресурс и политические технологии, сводящиеся к маскировке усердия чиновников и силовиков рассуждениями о прямой апелляции президента к народу.

Автор – политолог, Екатеринбург

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