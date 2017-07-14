Исключительная история президента

История Лулы да Силвы исключительная, как на нее ни посмотри. Седьмой ребенок в бедной семье, он стал успешным профсоюзным лидером и большим политиком. Неудачник, проигравший несколько выборов, прежде чем праздновать президентство. Самый успешный политик последних десятилетий по мировым меркам, покинувший пост с рейтингом около 80%. Левый активист, который, придя к власти, сумел не скатиться в обычный для Латинской Америки популистский социализм и поднял номинальный ВВП страны в 4 раза.

Авторитет Силвы никуда не делся и после того, как он не мог уже избираться на новый срок. Такой славе, признанию и судьбе мог бы позавидовать кто угодно, от Путина и Эрдогана до Обамы. Естественно, до того как президент оказался осужденным преступником.

Ту же историю можно представить и по-другому, как рядовую карьерную траекторию политика из развивающейся страны. Предшественник, оставивший ему в наследство осмысленную макроэкономическую политику. Низкая экономическая база (в начале его первого срока за чертой бедности в Бразилии жили 50 млн человек). Фантастическая ресурсная конъюнктура: как раз на годы правления Силвы пришелся стремительный рост китайской экономики, поднявшей спрос на сою и железную руду, важные статьи национального экспорта. Победное шествие глобализации, сберегшее страну от социализма. Семена предсказуемого падения – давний шлейф коррупционных скандалов (уже в 2005 г. глава одной из оппозиционных партий рассказал, что правительство покупает голоса депутатов, чтобы иметь комфортное большинство в парламенте). Сложные отношения с государственной нефтяной компанией (которые в итоге и стоили кресла Руссеф и свободы Силве). Если не Путин с Эрдоганом, то многие их сограждане смогли бы увидеть в этой истории смутно знакомые черты родной политической реальности.

Фокус с настройкой резкости никогда не теряет притягательности. В настроенный бинокль можно разглядеть каждое перышко, и любая птица видится уникальным шедевром природы. Невооруженный взгляд замечает, что на соседних ветках сидит 10 одинаковых расплывающихся комочков. Но со временем, как бы это ни возмущало дотошных исследователей, одна из этих картин побеждает. Кто-то остается в истории плодом удачной конъюнктуры, а кто-то – уникальным реформатором и большим политиком, примером для поколений граждан страны. И это больше зависит не от того, брал ли политик взятки, а от того, могут ли его за это приговорить к заключению, не устраивая революций.

Как ни странно, приговор, вынесенный в среду (9,5 года тюрьмы), – лучший повод думать, что Лула да Силва, несмотря на доказанные коррупционные преступления, останется в истории Бразилии героем. Даже после долгого расследования он, давно уже лишенный власти, оставался в опросах общественного мнения предпочтительным кандидатом на следующих президентских выборах. В этом отношении Лула да Силва и правда исключительный политик.

Автор – независимый журналист