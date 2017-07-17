Навального критикуют как реального кандидата

В июне 2017 г., за восемь месяцев до президентских выборов, избирательная кампания приобрела новое содержание. Не с основным претендентом на новый срок, действующим президентом Владимиром Путиным, а с лидером оппозиции Алексеем Навальным. По действующим правилам он не может быть зарегистрирован кандидатом, однако уже ведет кампанию, чтобы, во-первых, эти правила были изменены и, во-вторых, чтобы победить после изменения правила. В июне, пока он сидел под арестом, ему удалось еще немного продвинуться к своей цели. Во всяком случае, целый ряд известных комментаторов написал о нем так, как будто его имя уже напечатано в избирательном бюллетене и избирателю остается только решить, отдавать голос за Навального или нет.

На фоне арестов сторонников Навального и похищений агитационных материалов с участием полиции критика политической или экономической программы выглядит несколько странно, но и критиков можно понять. Во-первых, там есть что критиковать. Те, чьи критические комментарии прозвучали особенно громко, – те же Владислав Иноземцев и Андрей Мовчан, – написали в последние годы множество критических комментариев в отношении слов и дел Владимира Путина. Для политического обозревателя должны быть интересны – критически – все крупные политики. Если кому-то хочется слышать от обозревателя только критику режима или лично Владимира Путина – лучше завести попугая.

Во-вторых, конечно, куда приятнее размышлять о возможном авторитаризме режима Навального, не обращая внимания на тот режим, который этот возможный авторитаризм хотел бы сменить. Меня, к слову, тоже пугает возможный авторитаризм того российского лидера, который придет, сразу или через много лет, после президента Путина. И, также к слову, аресты и избиения его сторонников на стадии кандидатства, боюсь, не добавят этому будущему лидеру демократичности и толерантности. Нет ничего хорошего в борьбе с претендентами на власть жесткими методами: такие претенденты, взяв ее, перенимают и методы. Еще раз – это относится не только к Навальному, а к любому будущему лидеру: одно дело, если ему пришлось, продвигаясь к власти, пройти через информационные войны, ожесточенную критику и сложную избирательную кампанию. Если человек хочет быть президентом России, это все придется пройти. Однако фальсификация уголовных дел, угрозы сторонникам и родственникам, физическое насилие – это то, что «закаляет» будущего лидера в плохом смысле.

Пока что Навальный делает благое дело – пытается сделать президентские выборы 2018 г. конкурентными. Возможно, и даже наверняка, он это делает не ради конкуренции самой по себе, а чтобы на этих выборах победить, т. е. ради власти. Однако это не важно – мы же пережили то, что Стив Джобс, стремясь стать богатым и важным человеком, повысил конкуренцию на рынке компьютеров и новых технологий? Навальный в избирательном бюллетене – это как iPhone на прилавке магазина, посреди – что там тогда было? – продукции Nokia, Motorola и Sony Ericsson. Можно все подробно обсудить. И можно не покупать. Я вот, например, так и не купил – тем не менее спасибо Стиву Джобсу за предложенный выбор.

Автор – профессор Чикагского университета и НИУ «Высшая школа экономики»