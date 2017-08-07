И мальчик сыт, и волки целы

Одну северную деревню, где я всегда провожу летний отпуск, в последние лет пять-шесть одолели волки. Стая поселилась где-то неподалеку, и каждый год в августе – сентябре волки по ночам приходят и утаскивают собак. Мужики говорят, что на собаках волки тренируют молодежь. Собака в деревне живет, как правило, на улице, спасти ее в противостоянии с группой волков может только услышавший ночью неладное и выбежавший с криками и светом хозяин. В этом году, кстати, были случаи набегов и в июле – то ли у волков мало еды, то ли привыкли к легкой добыче в деревне.

Надо сказать, что это относительно благополучная деревня. Конечно, летом тут гораздо больше жителей, чем зимой, конечно, молодежь уезжает в города, но не вся. Появляются новые дома, дети создают семьи, некоторые пенсионеры из города живут почти круглый год. В деревне не закрыта школа, что по нынешним временам много значит. Здесь целых четыре магазина и еще что-то продается на почте.

В деревне есть работа, поскольку она входит в Национальный парк, популярный у туристов. Также мужики занимаются отходничеством, есть бюджетники. Власть волков нельзя объяснить тем, что в деревне остались одни старухи, у которых и ружья нет. Есть в деревне мужики, знают лес, умеют охотиться.

Эти деревенские мужики рассказывают, что, чтобы подстрелить волка, нужно получить разрешение в парке, выследить и добыть его, освежевать и шкуру сдать – тогда получишь вознаграждение в размере 1000 руб. Работа не окупается. На все это нужно еще и время – не будешь же в собственном отпуске волков выслеживать.

Возможно, проблемой волков должен заниматься парк, но, вероятно, у местного подразделения недостаточно ресурсов и полномочий, а головной офис находится, конечно же, не в деревне, а в областном центре, это далеко, обратная связь, наверное, плохая. Из областного центра не очень видно, насколько важно решить проблему волков в одной конкретной деревне. Ну и потом, собаки к парку ведь отношения не имеют? Не имеют. Вот если бы туриста какого утащили волки, тогда конечно...

А обычная областная власть? С нее при существовании Нацпарка вообще спрашивать нечего. Полиция за волком в лес не пойдет, МЧС собачку спасать не будет.

В принципе, в деревне есть и муниципальная власть – но не совсем своя; после укрупнения муниципалитета главный его офис находится за 50 км по не самой хорошей дороге. Ну и у муниципалитета, конечно, как принято в российской бюджетной системе, совсем нет денег.

Тут может возникнуть вопрос: а почему бы деревенским жителям не скинуться самим и набрать на премию охотнику хотя бы 10 000 руб.? Ведь деревня относительно благополучная. У меня на этот вопрос нет ответа. Могу только предположить, что мужики в России к издержкам привычные; собака не считается потерей, достаточной для того, чтобы самоорганизоваться и извести волков. К тому же всегда есть шанс, что волки утащат не мою собаку, а чужую – почему я должен скидываться?

Ну и потом: как знать, вдруг на место этих волков придут другие, худшие?