Учитель Мадуро
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Десять лет назад, в июле 2007 г., я написал колонку по поводу приезда в Москву венесуэльского президента, которая называлась «Учитель Чавес». Президент Чавес учил российское правительство макроэкономическому консерватизму на примере собственной страны. Было понятно, что невозможно побороть бедность с помощью субсидирования цен на бензин и печатного станка, экономически опасно заставлять частные предприятия сдерживать цены – это приводит к дефициту, – и совсем уже самоубийственно национализировать средние предприятия, чтобы бороться с дефицитом. Справедливости ради, «экономика по Чавесу» привела к некоторому снижению неравенства, но цена, которую заплатила венесуэльская экономика – один из крупнейших в мире экспортеров нефти в период быстро растущих цен на нефть! – оказалась так высока, что, действительно, опыт стал уроком и для российского правительства, и для любого другого, готового учиться на чужих ошибках.
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