Сталин как пузырь
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В Москве начался монтаж памятника жертвам репрессий работы скульптора Георгия Франгуляна. Стоящим в пробках москвичам и гостям столицы может показаться, что это всего лишь часть собянинской реконструкции Москвы, – та часть Садового кольца, где будет размещаться «Стена скорби», основательно раскурочена и утопает в ядовитой пыли. Но все, безусловно, гораздо серьезнее: политический режим, который ведет – уже не стесняясь – свою родословную напрямую от Сталина, совершенно официальным образом, с момента подписания почти два года назад указа президента о возведении мемориала, решил помянуть жертв репрессий.
Парадоксы на этом не заканчиваются – в совете Фонда памяти, который со стороны кремлевского официоза занимался памятником, состоит Арсений Рогинский – глава «Мемориала», организации, признанной властью иностранным агентом. Тем не менее все эти противоречия кажущиеся. Их разрешение укладывается в очень простую формулу: да, репрессии были и это не очень хорошо (хотя и «политически оправданно», как следует из опросов «Левада-центра»), но зато Сталин победил в войне и при нем был порядок. Сдвинуть с места эту идеологему, засевшую, как осколок, в массовом сознании, не может никто с перерывом на короткие периоды либерализации, прочно увязанные с десталинизацией, – хрущевскую оттепель и горбачевскую перестройку.
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