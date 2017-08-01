Реабилитация репрессий
- Павел Аптекарь
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Затронувший миллионы людей Большой террор 1937–1938 гг. остается для большей части общества и национальной элиты неприятной для обсуждения темой. Ни те ни другие не готовы к содержательному разговору и осуждению преступлений прошлого и стремятся создать комфортную и приятную картину истории.
80 лет назад, 30 июля 1937 г., НКВД издал приказ № 00447, регламентировавший порядок операции по «изъятию» всех антисоветских элементов: вернувшихся из заключения и ссылки кулаков, бывших заключенных, членов антибольшевистских партий, солдат и офицеров белых армий, вернувшихся из-за границы подданных Российской империи и др. Наиболее опасные подлежали расстрелу по приговору особых троек, «менее активные, но все же враждебные элементы» – заключению на срок от восьми до 10 лет. Это был сконструированный по приказу из Кремля конвейер террора с постановкой плановых заданий и требованием сверхплановых достижений в разоблачении и уничтожении «врагов народа». Руководители региональных управлений НКВД должны были предоставлять мотивированные ходатайства о необходимости увеличить число репрессированных по той или иной категории. Жертвами Большого террора в 1937–1938 гг. стало около 1,7 млн человек, из них более 680 000 были расстреляны. Более 90% жертв – абсолютное большинство репрессированных в те годы – были простыми обывателями, не имевшими отношения к элите.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}