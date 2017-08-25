Статуя Ленина как ценный актив

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Августовские события в США – одно из многих напоминаний о том, насколько важны людям памятники. Сторонники и противники демонтажа монументов героям Конфедерации расходились во всем: ценностях, взглядах на историю, политических идеалах. Исследователи моральной психологии уверяют, что эти различия имеют даже физиологическое основание, некоторые фундаментальные разногласия становятся в таком случае фактами человеческой природы, а не одним только столкновением идей. Но в одном эти непримиримые люди сходятся полностью: памятники, с их точки зрения, стоят гораздо дороже камня или металла, из которого сделаны.

Мои сограждане тоже с этим согласны. В России каждый памятник задолго до своего появления становится поводом для громких споров, даже если невелик, непримечателен и находится в стороне от больших дорог (как Иван Грозный в Орле). При этом любое надругательство над памятником, даже дешевым, ненужным и лишенным художественных достоинств, считается очень радикальным действием, объявлением войны. Для единомышленников и противников статуя Ленина или князя Владимира по определению является очень ценным активом, а борьба разворачивается за возможность им распорядиться (т. е. сохранить/установить или уничтожить).