Русь многоконфессиональная

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Известно, что большинство жителей России в вопросе о национальности относят себя к «русским», а в вопросе о вероисповедании – к «православным». В этом некоторые люди видят основание называть Россию «православной страной». Другие считают, что правильнее называть ее страной многоконфессиональной. Вопрос не праздный. Вероисповедание человека, свобода совести из его частного дела, как это было установлено нашей Конституцией, теперь нередко превращается в вопрос политический, вопрос общественный.

Борис Ельцин, выходец из КПСС, кажется, ощущал перед православной церковью вину за гонения, которые она претерпела от его партии. Он предпринял символический шаг: предстал перед телекамерами со свечкой на молебне в православном храме. Хотя статья 14 ельцинской же Конституции гласила: «Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Он осуществлял и практические меры – при нем православная церковь начала возвращать себе отнятое большевиками. При его преемнике обе тенденции нашли активное продолжение. В итоге россияне получают два сигнала насчет того, есть ли у какой-либо религии и церкви приоритет в России или нет. Один идет от первых лиц по телевизору. Другой из чтения Конституции, согласно которой «религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом».