Вера в большинство
- Павел Аптекарь
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Число россиян, считающих себя религиозными, растет, но этот рост мало связан с действительным приобщением к вере. Такая самооценка вызвана растущей публичной активностью конфессиональных иерархов, их вовлечением в политическую повестку.
Согласно недавнему опросу «Левада-центра», доля считающих себя очень религиозными россиян выросла с 4% в августе 2014 г. до 9% в июне 2016 г., в какой-то мере религиозными – с 31 до 44%. Доля назвавших себя не очень религиозными, напротив, уменьшилась с 37 до 33%, а совсем нерелигиозными – сократилась вдвое, с 26 до 13%. За три года отношение к церкви радикально изменилось: если в 2014 г. большинство, 63%, считали себя атеистами или мало связанными с религией, то теперь большинство – верующие, их в сумме 53%.
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