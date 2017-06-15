Патриарх Кирилл посоветовался с политологами и философами

Патриарх Кирилл встретился с политологами и философами. Церковь обеспокоена ростом критики со стороны общества, считают эксперты Vyacheslav OSELEDKO / AFP

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел закрытую встречу с политологами и философами, рассказали «Ведомостям» несколько ее участников. Она прошла в Патриаршей и Синодальной резиденции в Свято-Даниловом монастыре 12 июня и продлилась около двух часов. В ней участвовали полтора десятка человек, в том числе декан философского факультета МГУ Владимир Миронов и его заместитель Алексей Козырев, политологи Дмитрий Бадовский, Олег Матвейчев, Сергей Михеев, Михаил Ремизов, Мария Мчедлова. Организовывал встречу первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Александр Щипков. От комментариев он отказался, как и глава пресс-службы патриарха Александр Волков.

Такая встреча проходила впервые, обсуждались проблемы взаимоотношений церкви и общества – как их можно улучшить и из-за чего они могут ухудшиться, поясняет один из участников: «Говорили об угрозах, которые могут возникнуть перед церковью в будущем. РПЦ хочет быть к этому готовой, потому и решила послушать, что будет с обществом и как в этой ситуации быть церкви». По словам другого участника, острые темы вроде передачи Исаакия или приговора блогеру Соколовскому не обсуждались, «скорее, это был обмен мнениями на мировоззренческие темы». РПЦ хочет наладить диалог с интеллектуалами и экспертами, добавляет еще один участник: «Логично и правильно, что для РПЦ важно обсуждение и общественной ситуации, и ситуации вокруг самой церкви. Тем более что многие вопросы церковной политики часто оказываются в центре внимания и бурных дискуссий».

Миронов отказался раскрыть подробности, ограничившись пояснением, что патриарха интересовало, как интеллигенция воспринимает происходящее в стране: «Как это часто бывает, он не все может видеть со своего положения, а люди, которых пригласили на встречу, могли бы ему что-то разъяснить». Козырев тоже отказался от комментариев, сказав лишь, что обсуждались темы культуры, языка, взаимоотношений церкви и общества. Бадовский, Матвейчев, Ремизов и Мчедлова отказались комментировать встречу.

Михеев сообщил, что ему как православному человеку было интересно встретиться с патриархом. По его словам, обсуждались «вопросы и вызовы современности, связанные с развитием технологий, глобальными трендами вроде цифровой экономики и развития генетики, отношения между церковью, обществом и государством». Религиозную традицию пытаются представить как помеху развитию, что порождает напряженность, отмечает политолог: «Одновременно церковь втягивают в политический конфликт, пытаясь в традициях советской эпохи представить ее как политический институт с коммерческой составляющей, что означает полное непонимание этого явления. Сейчас ведь явно имеет место антицерковная кампания, поэтому появляются общественно-политические темы, которые провоцируют одну из сторон».

Ситуация с Исаакием, попытки РПЦ вмешиваться в культуру создают критическое отношение к руководству РПЦ и его наверняка это пугает, говорит религиовед Сергей Филатов: «Вроде бы обострения конфликтов нет, но как фон – постоянно усиливающаяся критика». Политологи формируют общественное мнение, поэтому ничего удивительного во встрече нет, добавляет он: «Видимо, РПЦ считает, что есть недостаток идеологической поддержки – критика растет, они это чувствуют и задумались, кого еще можно привлечь. Участники встречи известны консервативными взглядами, которые близки взглядам патриарха, но почему-то Путина и «Единую Россию» они поддерживают, а Кирилла нет». Поэтому пригласили людей, от которых можно ждать поддержки, но которые раньше ее не оказывали, добавляет он.

РПЦ исходит из позиции, что современный мир идет не в ту сторону, она заимствует какие-то методы этого мира, но сущностные изменения воспринимает отрицательно, говорит политолог Алексей Макаркин: «Чем дальше, тем больше будет разрыв между церковью и обществом. Дела Pussy Riot и блогера Соколовского, уроки религиозного воспитания вызывают недовольство у либералов. Но жесткую позицию церкви не разделяют и те, кто к либералам не относится». Церковь ищет способы себя презентовать, в чем и могут помочь эксперты, считает Макаркин: «Как объяснить истории с Исаакием, с дорогими машинами и часами священников – это вопрос презентации, причем не только либеральным группам населения, но и более умеренным».