От редакции
Статья опубликована в № 4324 от 19.05.2017 под заголовком: От редакции: Нежелательная церковь

Нежелательная церковь

Проблемы РПЦ на Украине — логичное продолжение кризиса имперской модели «русского мира»

Под украинские санкции чуть не попала Русская православная церковь. В четверг Верховная рада Украины отложила рассмотрение двух законопроектов, которые явно направлены против РПЦ.

Первый законопроект дополняет существующий закон «О свободе совести и религиозных организациях» пунктом об упрощении процедуры перерегистрации уставов религиозных общин. Второй устанавливает особый статус для религиозных организаций, центры которых находятся «в стране-агрессоре». Условием их функционирования называются дополнительные соглашения с государством, согласование кандидатов на высшие церковные должности и приглашенных иностранных религиозных деятелей. В случае террористической угрозы государство оставляет за собой право прекратить деятельность такой общины.

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