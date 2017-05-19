Нежелательная церковь
- Николай Эппле,
- Андрей Синицын
- / Ведомости
Под украинские санкции чуть не попала Русская православная церковь. В четверг Верховная рада Украины отложила рассмотрение двух законопроектов, которые явно направлены против РПЦ.
Первый законопроект дополняет существующий закон «О свободе совести и религиозных организациях» пунктом об упрощении процедуры перерегистрации уставов религиозных общин. Второй устанавливает особый статус для религиозных организаций, центры которых находятся «в стране-агрессоре». Условием их функционирования называются дополнительные соглашения с государством, согласование кандидатов на высшие церковные должности и приглашенных иностранных религиозных деятелей. В случае террористической угрозы государство оставляет за собой право прекратить деятельность такой общины.
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