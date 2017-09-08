Как Робин Гуд становится цензором

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Большинство людей за пределами академического сообщества не слышали, скорее всего, о сайте Sci-Hub, закрывшемся на этой неделе для пользователей из России. В научной среде, однако, о нем знает каждый, и не только у нас в стране. Sci-Hub – это автоматическая система бесплатного скачивания научных статей, которые в нормальной ситуации можно купить у издателя за несколько десятков долларов. Сайт этот пиратский, но на практике безальтернативный для студентов, аспирантов и ученых, которые не могут потратить тысячи долларов на доступ к профессиональной литературе. Даже исследователи из богатых университетов давно и успешно пользуются Sci-Hub, иногда из принципа: стоимость научной литературы кажется им запредельной, а система ее распространения – аморальной.

Помимо своего большого общественного значения и пиратской природы сайт интересен тем, что создан и поддерживается одним человеком, Александрой Элбакян, которая начала делать Sci-Hub в Казахстане, а затем перебралась в Россию. Редко когда можно похвастаться тем, что наш соотечественник создал продукт, меняющий многомиллиардную отрасль (издание научной литературы) по всему миру. Еще замечательно, что пиратский сайт закрыл не Роскомнадзор и не правоохранительные органы, а сам создатель.

Александра, человек непростого характера и радикальных политических взглядов (их проявлением отчасти является и сам сайт), никогда не стеснялась их высказывать и по этой причине неоднократно и публично ссорилась с коллегами-учеными. Судя по всему, небезболезненно – текст, занимающий теперь страницу русского Sci-Hub, называет причиной закрытия сервиса травлю, развязанную против Элбакян российскими учеными. Последней каплей стало то, что энтомолог из Академии наук назвал в честь Элбакян паразитическое насекомое – наездника-ихневмониду. Неожиданно оказалось, что Sci-Hub замышлялся как сервис для благодарных людей, и у нас в стране не нашлось двух праведников, оправдывавших его сохранение. «Российская наука с возу – кобыле легче», – написала Элбакян.

Российская наука не пропадет: даже сейчас ученые могут пользоваться сайтом с помощью анонимайзеров. Но вот сам Sci-Hub в одно мгновение поменял свой статус. Прежде сайт мог претендовать на то, чтобы называться институтом со всемирными амбициями, а с точки зрения многих людей – еще и бастионом борьбы за свободу распространения информации. Теперь он превратился в игрушку своего создателя, что-то вроде частного клуба, в который могут попасть только люди, приятные владельцу. Если у Элбакян были масштабные планы по развитию проекта – она упустила свой шанс. Почти наверняка энтузиасты создадут много альтернатив сервису, который недавно был единственным в своем роде, – в интернете не прощают даже намека на цензуру.

Ирония происходящего в том, что международные корпорации, втридорога продающие научную литературу, ограничивают свободу распространения информации меньше, чем воюющий с ними Робин Гуд. Купить статью за $35 может каждый, а скачать ее на Sci-Hub – только очень хороший человек. В какой уже раз корысть оказывается человечнее высоких принципов.

Автор – главный редактор Postnauka.ru