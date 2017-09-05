Российским ученым закрыли доступ к крупнейшей базе научных публикаций

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Элбакян давно конфликтует с частью российских ученых, которых она называет «либеральной оппозицией» Sergei Karpukhin / AP

Основательница научного ресурса Sci-Hub Александра Элбакян закрыла к нему доступ из России из-за «травли», которую против нее якобы устроила российская «либеральная оппозиция». Об этом Элбакян сообщила на главной странице сайта. С территории России на сайте sci-hub.io доступна только страница с этим сообщением, убедились «Ведомости».

Sci-Hub, по данным журналов Science и Nature, - самая большая база научных публикаций в открытом доступе. Сейчас в ней более 66 млн материалов по самым разным научным дисциплинам. По данным Science на июль этого года, в базе Sci-Hub можно найти две трети всех научных публикаций в мире и 85% публикаций, которые легально доступны только по платной подписке. Элбакян называют Робин Гудом от науки, журнал Nature в 2015 г. провозгласил ее одним из 10 самых влиятельных людей в ученом мире.

Элбакян давно конфликтует с частью российских ученых, которых она называет «либеральной оппозицией». К примеру, в 2015 г. Элбакян поддержала действия Министерства юстиции, которое внесло в список иностранных агентов фонд «Династия» Дмитрия Зимина. Она настаивала, что фонд поддерживает прежде всего ученых либеральных взглядов и занимается политической деятельностью. Элбакян заявила, что премии и гранты должны распределяться вне зависимости от политических взглядов ученых. Позднее она объяснила, что является сторонником сильного государства, которое «может противостоять Западу» и выбирать собственный путь. Ученых, которые критиковали ее слова, банили на Sci-Hub. Сама Элбакян говорила, что такие баны - нормальная практика и не угрожают интеллектуальной свободе, поскольку «интернет большой».

На прошлой неделе группа ученых из России и Мексики назвала в честь Элбакян новый вид насекомых - из семейства наездников-паразитов. Но основательница Sci-Hub сочла такую честь как «крайнюю несправедливость»: настоящими паразитами являются научные издательства, написала она. Такая реакция не прибавила ей популярности, некоторые пользователи в комментариях во «В контакте» и в других социальных сетях стали прямо называть Элбакян сумасшедшей. Сама Элбакян уверена, что ее оппоненты тем самым зарабатывают «политические дивиденды». «В связи с такой народной любовью работу на территории данной страны разумно будет прекратить», - решила она. Российским ученым она предлагает пользоваться Sci-Hub c помощью софта для обхода блокировок.

Sci-Hub: больше вреда или пользы?

Элбакян создала Sci-Hub в 2011 г., будучи студенткой в Казахстане. Позднее она рассказывала, что хостинг сайта находится в Санкт-Петербурге. Sci-Hub создан в качестве альтернативы дорогой подписке на научные журналы. Доступ к одной научной публикации может обходится ученому в $30, писал журнал Science. Для ученых из развивающихся стран это непосильная сумма. По статистике самого Sci-Hub, в 2015 г. активнее всего статьи из этой базы загружали пользователи из Ирана, Индии, Китая, России и США. Учитывая, что доля США и Европы в трафике базы растет, ученые все чаще обращаются к сайту не потому, что не могут себе позволить подписку на тот или ной журнал, а потому, что им так удобнее.

В ученой среде продолжаются массовые баталии - приносит ли Sci-Hub больше вреда или пользы для науки. Science пишет, что такая популярность проекта фактически означает конец подписной модели для научных журналов.

В 2015 г. американский издатель научных журналов Elsevier подал иск против Sci-Hub, в июне этого года суд Нью-Йорка поставил, что проект должен выплатить издательству $15 млн компенсации и перестать предоставлять нелегальный доступ к текстам в журналах Elsevier. В качестве обеспечительных мер по этому иску прежний сайт проекта Sci-Hub.org был заблокирован на территории США. В этом августе еще один иск против Sci-Hub подало в Нью-Йорке еще одно издательство: American Chemical Society (ACS) требует от сайта почти $5 млн.