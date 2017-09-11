Путин и Навальный против расходов на войну

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Экономические программы двух политиков – президента Владимира Путина и лидера оппозиции Алексея Навального – сошлись на одной важной идее, конкретном плане в области экономической политики. Идея эта проста и действительно важна для российской экономики. Она состоит в радикальном сокращении расходов на войну и обеспечение государственной безопасности.

Конечно, слова «сокращение военных расходов» не произнесли ни тот ни другой. Президент Путин еще не сказал, собирается ли он баллотироваться на свой фактически пятый (а формально четвертый) президентский срок в марте 2018 г. Также он не сказал, что та программа, которую готовит Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина, – это будущая программа Путина. Тем не менее можно ожидать, что президент пойдет на новый срок, а «программа Кудрина» – это, с Кудриным или без, программа следующего правительства. А в ней предлагается сократить военные расходы с 4,4% ВВП до 2,8%. Однако главное даже не это – можно убрать строчку о сокращении военных расходов. Я уверен, что она исчезнет при верстке окончательной президентской программы. Но не исчезнет обещание о повышении бюджетных расходов на здравоохранение и образование, действительно необходимых и популярных у граждан. А «повышение расходов на образование и здоровье» – это ровно и есть «сокращение военных расходов и расходов на госбезопасность». Бюджет-то один, и нет особенных оснований предполагать, что он сильно вырастет, – значит, каждый дополнительный рубль, потраченный на поликлиники и университеты, должен быть взят у военных.

В программе Навального идея снижения военных расходов сформулирована совсем по-другому. В ней есть предложение о повышении МРОТ, минимальной заработной платы, до 25 000 руб. Конечно, когда кто-то обещает существенно повысить заработные платы, он подразумевает, что это будет сделано не за счет инфляции, вызванной печатанием денег. А без печатания денег и без быстрого роста (Навальный его не обещает) как увеличить расходы, чтобы покрыть повышение зарплат бюджетникам – и тем, чья зарплата напрямую зависит от МРОТ, и тем, чья зарплата сильно вырастет в случае повышения МРОТ из-за конкуренции на рынке труда? Какие-то другие расходы придется сократить, и самые естественные кандидаты на сокращение – как раз военные расходы, обременительные и все менее популярные. Если принимать обещание повысить МРОТ до 25 000 руб. всерьез, то это также и обещание снизить расходы на оборону и безопасность.

Путин и Навальный пока не участвуют в одной избирательной кампании – Навальный не допущен к участию в выборах, которые состоятся в марте 2018-го. Велик шанс, что и не будет допущен. Тем не менее хорошо, что и в будущей экономической программе президента, и в альтернативной, оппозиционной программе важное место занимает план, который профессиональный экономист может только приветствовать.

Автор – профессор Чикагского университета и НИУ «Высшая школа экономики»