Аналитика / Гражданское общество
Статья опубликована в № 4417 от 28.09.2017 под заголовком: Гражданское общество: Последний болотник

Суд над последним обвиняемым по болотному делу

Почему бы не оправдать человека с алиби
Мария Эйсмонт

Сегодня в 15 часов в Замоскворецком суде пройдет очередное судебное заседание по делу историка Дмитрия Бученкова, которого называют последним болотником: после Бученкова, ставшего 34-м фигурантом длящегося более пяти лет болотного дела, обвинение никому не предъявляли.  

Российским следствию и суду уже давно трудно чем-то удивить интересующегося россиянина. Но дело Бученкова выделяется на общем фоне своей особой абсурдностью: по обвинению в участии в массовых беспорядках и нападении на полицейских во время «Марша миллионов» 6 мая 2012 г. судят человека, которого в этот день не было на Болотной площади.

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