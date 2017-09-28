Аналитика / Гражданское общество
Статья опубликована в № 4417 от 28.09.2017 под заголовком: Гражданское общество: Последний болотник
Суд над последним обвиняемым по болотному делу
Почему бы не оправдать человека с алиби
Мария Эйсмонт
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Сегодня в 15 часов в Замоскворецком суде пройдет очередное судебное заседание по делу историка Дмитрия Бученкова, которого называют последним болотником: после Бученкова, ставшего 34-м фигурантом длящегося более пяти лет болотного дела, обвинение никому не предъявляли.
Российским следствию и суду уже давно трудно чем-то удивить интересующегося россиянина. Но дело Бученкова выделяется на общем фоне своей особой абсурдностью: по обвинению в участии в массовых беспорядках и нападении на полицейских во время «Марша миллионов» 6 мая 2012 г. судят человека, которого в этот день не было на Болотной площади.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}