Выигравший в ЕСПЧ фигурант болотного дела добивается отмены приговора

Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Второй круг по Болотной

Болотное дело может вернуться в Верховный суд. Ярослав Белоусов, вы­игравший у России в Европейском суде по правам человека, добивается отмены приговора Д. Абрамов / Ведомости

Ярослав Белоусов, осужденный за участие в беспорядках на Болотной площади Москвы в мае 2012 г., обратился к председателю Верховного суда с ходатайством об отмене приговора – на основании решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщил во вторник его адвокат Дмитрий Аграновский.

Жалоба Белоусова стала первой, по которой Страсбург вынес решение не только относительно арестов и условий содержания под стражей, но и по существу приговора. ЕСПЧ, среди прочего, признал нарушенным право заявителя на справедливый суд (ст. 6 Конвенции о защите прав человека) и на свободу собраний. В решении ЕСПЧ также говорилось, что тяжесть назначенного Белоусову наказания (он провел в заключении 2 года и 3 месяца) была явно несоразмерна его проступкам. И что угрозы, на которые ссылались российские власти, – потенциальные гражданские волнения, политическая нестабильность и нарушение общественного порядка – не имели отношения к Белоусову лично.

В марте 2017 г. ЕСПЧ отказался направить дело в Большую палату, и его решение вступило в законную силу.

Признание нарушенной статьи 6 конвенции предполагает, что президиум Верховного суда должен отменить приговор, говорит адвокат Сергей Голдубок, и либо самостоятельно принять решение (например, прекратить дело), либо направить его на новое рассмотрение. Практика по таким делам складывается противоречивая: известны случаи, когда суд приговор отменял, но бывало, что и нет, как, например, приговор бывшему руководителю службы охраны ЮКОСа Алексею Пичугину. Поскольку свои решения Верховный суд мотивирует скупо, прогнозировать, каким именно будет решение по делу Белоусова, сложно, предупреждает эксперт.

Особо крупный размер браслета Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера виновным в мошенничестве по делу о хищении 1,3 млрд руб. при закупке электронных браслетов.

«Мы не ставим политических целей, основной задачей я считаю прекращение уголовного дела в отношении Белоусова, – комментирует Аграновский. – Хотя мы допускаем, что на основании этого ходатайства может быть отменен приговор в отношении всех участников [болотного дела]».

Но если этого не произойдет и дело будет направлено на новое разбирательство, мы будем просить российский суд учесть все обстоятельства – не только те выводы, что были сделаны при рассмотрении жалобы Белоусова, но и заключения, изложенные ЕСПЧ по делу «Фрумкин и другие против России». Там детально анализируются действия властей и демонстрантов, которые, имея реальную возможность договориться, этого не сделали, напоминает он.

В ЕСПЧ находится еще несколько групп жалоб участников болотного дела – они были поданы в разное время, большинство уже коммуницировано. В частности, в одно дело «Акименков и другие против России» объединены дела сразу семи осужденных по болотному делу, по ним ЕСПЧ задал российским властям в прошлом году 26 вопросов.

Адвокат Светлана Сидоркина, защищавшая фигурантов болотного дела Андрея Барабанова и Александру Духанину, тоже говорит, что решение по делу Белоусова может быть распространено и на остальных. Она надеется, что суд пересмотрит квалификацию действий участников: ЕСПЧ пришел к выводу, что события в мае 2012 г. не были массовыми беспорядками.